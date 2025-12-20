Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超 | 加拿祖练成魔爪 誓助蓝狮客擒喜鹊

足球世界
更新时间：07:00 2025-12-20 HKT
发布时间：07:00 2025-12-20 HKT

车路士作客表现出色，加上纪律已有明显改善，势可全力抢攻。该队有及时回勇的翼锋阿历真度加拿祖于边路逢人过人下，有力于今晚英超作客攻强守弱的纽卡素时最终突围而出，主客和客胜十分稳阵，一于直取，而波胆1:2及1:3更属扒冷佳品。

加利李尔推介
主客和 客胜

波胆  1:2 /1:3  
Now621、611台今晚8:30直播

赛前排英超第4的客队车路士，今季联赛单计作客成绩排英超第2佳，远征8战4胜2和2负赢多输少，表现明显不受主客场所影响。虽然蓝狮联赛被罚4面红牌属英超最多，更一度被讥为「红牌FC」，但球队已连续5场所有赛事可11人战至完场，近两场亦只被罚一面黄牌，纪律有明显改进。

 

卡些度复出 加拿祖专心进攻

车路士的阵容更有好消息，防守中场摩西斯卡些度于英超已停赛刑满可以复出，而且刚周中联赛杯8强作客3:1淘汰卡迪夫城一役又已打足全场，整体实力肯定回升。而有卡些度坐镇中场下，更可令后上翼锋阿历真度加拿祖更专注进攻，这位21岁的阿根廷翼锋在赢卡迪夫一役，下半场后备上阵即射入两球，是球队晋级的头号功臣，更一洗此前7场各赛食白果的颓风，尤其加拿祖上轮联赛对爱华顿时4次禁区起脚皆不中框而为人垢病，如今及时重拾门前触觉，蓝狮胜算自然更大。

而排联赛12的主队纽卡素已直落8场各赛未能保持清白之身，面对锋线猛将如云的车路士，预料亦难保不失。犹幸喜鹊对上5场各赛共入10球攻力不俗，加上去季攻入20球的前锋尤尼韦沙已告复出，并在刚周中联赛杯首度为喜鹊正选披甲便攻入一球，领军2:1淘汰富咸。既然看好车路士可以赢波，同时又对攻格局已成，主客和客胜十分稳阵，进取者不妨冷敲波胆1:2及1:3。

 

