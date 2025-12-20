Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│41岁堤亚高施华离开富明尼斯 料重返欧洲球坛 有望回归车路士

足球世界
更新时间：08:30 2025-12-20 HKT
发布时间：08:30 2025-12-20 HKT

41岁的堤亚高施华早前与巴甲球队富明尼斯解约，周四他在社交媒体向球会和球迷告别。据报这名巴西中坚希望重返欧洲球坛，想更多时间陪伴家人，有望重返旧会车路士，另一前东家AC米兰亦是潜在加盟对象。

堤亚高施华想重返欧洲

去年5月离开车路士后，堤亚高施华选择重返巴西，与富明尼斯签约2年。然而此子的家人仍在伦敦居住，两名儿子更是车路士青训学院的学院，他希望有更多时间陪伴家人，并力图重返巴西国家队出战世界杯，所以与富明尼斯协议后提早解约，以便重返欧洲。

他周四在社交媒体向球迷告别：「我们在一起的时间比想像中更短，但却足够精彩，创造了我将终生珍藏的回忆。我由衷地感谢球会、教练团、队友和家人，尤其是球迷。是你们让这个梦成真，从我来到富明尼斯的第一天起，就让我感到像在家一样。」

回归车路士可能性大

据报此子最有可能的去向，是重返2020至24年效力过的车路士，以领袖身份带领这支年青球队向前。而另一支踢过3年的AC米兰，亦有机会成为其落脚地，据报双方已经就合作接触。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
15小时前
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
饮食
14小时前
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
影视圈
16小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
14小时前
台北狂徒袭捷运双站，丢烟雾弹、随机斩人。 中时
01:10
台北随机伤人案｜27岁逃兵役男子张文丢烟雾弹斩死3人 遭警包围堕楼轻生
即时中国
14小时前
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影视圈
11小时前
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
投资理财
3小时前
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
即时中国
2小时前
台北随机伤人案｜麦当劳女店员急落闸救10人命获大赞 星巴克卷门成「救命墙」
即时中国
6小时前
42岁前港姐变精明人妻一家六口外游只花2万！激罕三点式骚Fit爆身材 回流加国转行做地产
42岁前港姐变精明人妻一家六口外游只花2万！激罕三点式骚Fit爆身材 回流加国转行做地产
影视圈
15小时前