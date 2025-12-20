英超│41岁堤亚高施华离开富明尼斯 料重返欧洲球坛 有望回归车路士

41岁的堤亚高施华早前与巴甲球队富明尼斯解约，周四他在社交媒体向球会和球迷告别。据报这名巴西中坚希望重返欧洲球坛，想更多时间陪伴家人，有望重返旧会车路士，另一前东家AC米兰亦是潜在加盟对象。

堤亚高施华想重返欧洲

去年5月离开车路士后，堤亚高施华选择重返巴西，与富明尼斯签约2年。然而此子的家人仍在伦敦居住，两名儿子更是车路士青训学院的学院，他希望有更多时间陪伴家人，并力图重返巴西国家队出战世界杯，所以与富明尼斯协议后提早解约，以便重返欧洲。

他周四在社交媒体向球迷告别：「我们在一起的时间比想像中更短，但却足够精彩，创造了我将终生珍藏的回忆。我由衷地感谢球会、教练团、队友和家人，尤其是球迷。是你们让这个梦成真，从我来到富明尼斯的第一天起，就让我感到像在家一样。」

回归车路士可能性大

据报此子最有可能的去向，是重返2020至24年效力过的车路士，以领袖身份带领这支年青球队向前。而另一支踢过3年的AC米兰，亦有机会成为其落脚地，据报双方已经就合作接触。