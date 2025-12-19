英超│卡斯米路周日对维拉停赛 艾摩廉或俾乌加迪最后机会

曼联明晚英超作客势如破竹的阿士东维拉时，有防守中场卡斯米路累积5面黄牌需要停赛。英国媒体透露领队鲁宾艾摩廉预计会让同样防守属性较高的曼扭尔乌加迪顶替，更指今场是后者的最后机会，如果表现不济不排除在冬季转会市场将他卖走。

卡斯米路累积5面黄牌停赛

今场曼联除了出战非洲国家杯的马沙拉奥、阿密特迪亚路和麦比奥莫外，防中卡斯米路亦因为累积5面选黄牌停赛，鲁宾艾摩廉要另觅人选。《曼彻斯特晚报》透露，艾摩廉最有机会以乌加迪取代他，因为其属性偏向防守，比进攻型的明奈更适合代替卡斯米路。知情人士透露，今场是艾摩廉给予乌加特的最后机会。

乌加迪最后机会

艾摩廉上月曾与乌加特交流，明确向他表示如果想得到更多上阵机会，就需要在训练中有明显的进步，但他在过去5场英超只有13分钟的出场时间，明显他在操练中不够努力，没有改变的决心。两人过去虽然在士砵亭合作，乌加迪更是艾摩廉的中场大将，但后者明言这名乌拉圭中场已向当时完全不同，加盟红魔多时仍未适应英超的节奏和踢法。

如果乌加迪今场的表现没有改善，消息指鲁宾艾摩廉就会将他挂牌求售，在1月另寻其他中场取代。