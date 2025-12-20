Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

周末睇波手册｜纽卡素硬撼车路士望延续对车仔主场不败 维拉「趁佢病攞佢命」拼直取曼联豪取10连胜

足球世界
更新时间：09:00 2025-12-20 HKT
发布时间：09:00 2025-12-20 HKT

今个周末英超先有纽卡素对车路士，喜鹊近4次主场对车仔都未尝一败，今场必然望能再度守住主场，紧接有曼城主场对韦斯咸，力争进一步缩小榜首差距，同日深夜再有热刺对利物浦，红军势必力争胜场重回前五，周日有阿士东维拉主场迎战曼联，红魔在多名主力缺席下主队势必乘虚而入剑指10连胜。

纽卡素主场硬撼车路士 拼延续主场不败

周末英超先有纽卡素在周六主场迎战车路士，喜鹊与车仔在主场的交手已取得4连胜，而近2场交手都以2:0胜出，今场再度以主场身份迎战势必力争延续主场不败，而车路士在经历完一波4连败后目前已在对爱华顿和卡地夫城2战中取得2连胜，尤其是阿历真度加拿祖（Alejandro Garnacho）在上战对卡地夫城一战中梅开2度助蓝狮取得足总杯4强席次，令人想到此子是否已完全融入车仔，此役相信能有答案。

同日积分榜的首名阿仙奴和次名曼城当晚亦会先后出击，前者作客对上爱华顿，后者主场迎战韦斯咸，2队目前在积分榜上仅有2分差距，2场的结果亦会大大影响2队的争标形势值得留意。

曼联众多主力缺席 9连胜维拉剑指再下一城

之后周日再有阿士东维拉主场迎战曼联，今场对红魔而言并不乐观，先有卡斯米路(Casemiro)因累积黄牌次数而被罚停赛，另外麦比奥莫(Bryan Mbeumo)、阿密特迪亚路(Amad Diallo)和马沙拉奥(Noussair Mazraoui)都要返回国家队出战非洲国家杯，雪上加霜是马菲迪历(Matthijs de Ligt)和哈利马古尼(Harry Maguire，又称哈利麦佳亚)因受伤患影响出场存疑，对手维拉近9场全胜脚风正顺相信对曼联而言会是一场硬仗，对维拉而言今场将会是大好机会取得十连胜，并更进一步逼近榜首。

 

本周末精选直播赛事
周六
开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播
晚上8:30    英超    纽卡素 对 车路士    Now621台 
晚上11:00    英超    曼城 对 韦斯咸    Now621台
深夜1:30    英超    热刺 对 利物浦    Now621台
深夜3:45    意甲    祖云达斯 对 罗马    Now638台
深夜4:00    英超    爱华顿 对 阿仙奴    Now621台
深夜4:00    西甲    皇家马德里 对 西维尔    Now632台
周日
开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播
晚上9:00    西甲    基罗纳 对 马德里体育会    Now632台
晚上11:15   西甲    维拉利尔 对 巴塞隆拿    Now631台
深夜0:30    英超    阿士东维拉 对 曼联    Now621台
深夜0:30    德甲    海登威 对 拜仁慕尼黑    Now639台

