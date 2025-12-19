Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球｜港队省港杯24人决选大名单出炉 刘智乐连续2届披甲出战

足球世界
更新时间：16:46 2025-12-19 HKT
发布时间：16:46 2025-12-19 HKT

第44届省港杯首轮即将于本月28号在香港大球场上演，香港足球总会今日公布最终的24人大名单，初选名单中众多有出战亚洲杯外围赛的主力如茹子楠、陈晋一、谢家荣等都被剔走。标准流浪射手刘智乐连续2届出战省港杯，梁诺恒继2年后再度入选大军名单。

米高、刘智乐获青睐 梁诺恒相隔2年后再度入选

港队上月在亚杯外主场不敌新加坡无缘决赛周后，主帅韦斯活随后宣布离任，并由前东方主教练卢比度暂代港队主帅一职，将于本月28日的省港杯上迎来首战，今日足总宣布最后的24人决选大名单，今次的决选名名单中有9人来自上届省港杯班底，包括庞焯𤋮、刘家乔以及球迷们一直希望能再度入选港队大名单的刘智乐，另外米高在东亚锦失言风波后亦是首次到内地作赛，另外「细佬」梁诺恒继上次为港队披甲已是2023年11月23日对土库曼斯坦的世界杯外围赛，今次亦是他相隔2年后再度入选港队。另外入籍兵艾华顿、祖连奴、杜度以及上月才刚入取得特区护照的巴拉克亦获征召。

而省港杯28日在香港大球场踢完首回合的主场赛事后，次回合亦会在1月3号移师广州的南沙大湾区文化体育中心进行，剑指2年后再击败广东队重夺省港杯冠军。

港队24人大名单如下：
守门员:庞焯熙 (杰志)、伍玮谦 (冠忠南区) 
后卫:甘智健、林乐勤 (杰志)、陈润潼 (冠忠南区)、杜 度 (理文)、 李家豪、杜国榆 (大埔)、孙铭谦 (天津津门虎)、梁诺恒 (浙江队)
中场:陈俊乐 (杰志)、巴拉克、胡晋铭 (理文)、马希伟 (陕西联合)、 余在言 (石家庄功夫)、颜卓彬 (大埔) 
前锋:刘智乐 (标准流浪)、吴宇曦 (重庆铜梁龙)、米 高 (JK Tallinna Kalev)、 祖连奴 (杰志)、赵聡悟 (冠忠南区)、艾华顿、刘家乔 (理文)、 李乐谦 (大埔) 
 

