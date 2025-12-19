拉克特利夫爵士成为曼联股东快将接近2年，他入主后有不少备受争议的决定，而英国媒体报导拉爵承认自己加入红魔的最大错误，就是与坦哈格(Erik ten Hag)续约。同时他们决定与坦帅继续合作前，曾与现任英格兰领队杜曹4次面试，期间多次询问一些后者认为不重要的问题，他老羞成怒拒与红魔再谈判，愤然离开。

最大错误与坦哈格续约

《每日邮报》周四报导，拉克特利夫爵士去年2月入主曼联以来，犯过最大的错误，就是去夏与坦哈格续约，并给予他2亿镑的转会资金。而这个决定与第2大错误，任命艾舒禾夫做体育总监，但在任仅5个月就辞退他有关。事缘艾舒禾夫即位后，首要任务是寻找新帅接替坦哈格，头号目标是杜曹，双方进行过4次面试，但艾舒禾夫不停询问一些杜曹团队觉得不重要的问题，这名现任英格兰主帅老羞成怒退出谈判，双方甚至未倾到合约细节和骋用方案。

与杜曹4次面试激嬲他

而艾舒禾夫当日亦考虑过汤马士法兰克、迪沙比和麦坚拿等教头，此举惹怒了坦哈格，认为对自己极不尊重，所以他在2023-24球季率队赢得足总杯后，已向记者说再见道别，没有想过回来。不久球队仲有一个机会，就是聘请鲁宾艾摩廉，后者已同意加盟，但艾舒禾夫坚决反对，最终选择与坦帅续约。

曼联曾与杜曹4次面试，并询问一些不重要的问题。法新社

曼联曾与杜曹4次面试，并询问一些不重要的问题。法新社

杜曹之后拒与曼联谈判。法新社

上年在任仅5个月的体育总监艾舒禾夫，是一切问题的根源。法新社

去夏曾提议请艾摩廉 时任体育总监反悔

岂料坦哈格执教多数个月，花了2亿镑增兵后，就被辞退，结果还是找来艾摩廉接手，同时又解雇艾舒禾夫，拉爵承认请后者，续约坦帅就是他入主以来2个最大错误。