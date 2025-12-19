Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

体坛早报｜水晶宫欧协联仅和转战附加赛 B费自言跑动比抱怨多 拿玻里晋意超杯决赛

足球世界
水晶宫于今晨于欧协联出战最后一场分组赛，以2：2赛和古比斯，至第10名完成，错过了前八名直接出线的席位，需要转战附加赛。曼联方面，明奈出走或遇阻滞，坚尼劝这名英格兰中场留队，与般奴费南迪斯争位，证明艾摩廉是错的。稳占正选的队长B费则谈及他的领袖哲学，表示自己以身作则，「跑动比抱怨多」。意大利超级杯方面，拿玻里有海伦攻入奠胜球，以2：0击败AC米兰杀入决赛。

