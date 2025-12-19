英超｜夏维斯复出在即再受伤 阿仙奴近季半球员伤患达百次
更新时间：07:42 2025-12-19 HKT
发布时间：07:42 2025-12-19 HKT
发布时间：07:42 2025-12-19 HKT
阿仙奴在竞标路上最大的敌人，可能是自己。球队面对频密的赛程，但伤兵满营之余，球员一伤再伤。《Sky Sports》统计由去季至今，阿仙奴已面对逾100次球员受伤，最新是原本长唞的夏维斯（Kai Havertz），复出在即的他再次受伤，需要延至下月中才可候命。
夏维斯目标1月中复出
夏维斯自8月17日英超首战斗曼联一役，因膝盖受伤长唞至今。根据《每日邮报》的报导，这名德国前锋本来可于一周后复出，但在最后的操练中再次出现问题，需要延长休养时间。目前夏维斯的目标是1月中复出，未知能否赶及于1月8日斗利物浦一役候命。
宾韦特季半伤9次
另外《Sky Sports》的统计显示，阿仙奴自2024/25球季至今，已达100次球员受伤，是英超首队在这个统计中达一百大关。伤最多的阿仙奴球员是宾韦特（Ben White），他受伤9次；迪格兰赖斯（Declan Rice）和卡拉费奥利（Riccardo Calafiori）以8次并列次席；布卡约沙卡（Bukayo Saka）和祖利安添巴（Jurrien Timber）以7次并列第3。
阿仙奴今周将作客爱华顿，目前有5名伤兵，除了夏维斯还有宾韦斯、加比尔马加希斯（Gabriel Magalhães）、基斯甸摩斯基拿（Cristhian Mosquera）和15岁新星杜文（Max Dowman）。
