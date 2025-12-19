欧协联｜水晶宫2：2十人古比斯 错过前八出线席位 转战附加赛

水晶宫今晨出战欧协联分组赛最后一轮，主场迎战古比斯，在对手少踢一人下，以2：2追平完场。水晶宫以第10名完成分组赛，错过前八名直接出线席位，需要转战附加赛。

水晶宫于6分钟打开纪录，基斯辛杜斯乌捷（Christantus Uche）于右路推大位，用右脚脚面拉西，皮球弯向远柱入网。水晶宫半场领先1：0，但他们在下半场3分钟内连失两球。先是50分钟，古比斯一次反击，最终沙禾拉尼（Saku Savolainen）横传予柏斯锡（Piotr Parzyszek），后者第一时间起脚破网，助球队扳平。53分钟，古比斯一次左路角球，水晶宫门将禾达宾尼迪斯（Walter Benítez）手搥打出禁区顶，古比斯的安迪维（Clinton Antwi）截得皮球一控一射，禁区内的伊巴谦施斯（Ibrahim Cisse）加一脚改变方向，宾尼迪斯飞尽仍未能阻止皮球入网。古比斯反超前2：1。

可是，古比斯的安迪维于73分钟铲波举脚过高，鞋底印向韦晓士的膝盖，被球证直接红牌逐出场。水晶宫在多踢一人的优势下，于76分钟扳平，祖斯甸迪云尼（Justin Devenny）接应左路传中，冲前头槌破网。但水晶宫之后未能增添纪录，最终以2：2赛和古比斯。

水晶宫录得3胜1和2负得10分，以第10名完成分组赛，错过前八名直线出线的机会，需要转战附加赛。古比斯以1胜4和1负得7分升上第21位，同样获得附加赛资格。附加赛采两回合制，将于2月19日至26日举行。