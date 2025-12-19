英超｜B费谈领袖哲学 「跑动次数比抱怨多」

曼联队长般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）不少被捕捉到在场上抱怨队友的画面。这名葡萄牙国脚接受访问时谈及其领袖哲学，表示一直以身作则，「外界眼中我很常抱怨，但我跑动比抱怨多」。

「从未因成为队长有改变」

B费于2023年7月接过曼联队长臂章，但他指自己做队长与否，始终如一：「我从未因成为队长而有变，坦哈格选我做队长时就知我的风格，我知道我会以身作则，在训练时做一切所需的事，尽一切所能。外界眼中我很常抱怨，但我跑动比抱怨多，这一点我非常肯定。」

般奴表示自己的跑动次数比抱怨多。路透社

般奴认为自己以身作则，训练时必定尽全力。路透社

般奴自2023年7月接过曼联队长臂章。路透社

以身作则 一视同仁

除了以身作则，一视同仁是般奴的领袖哲学：「我对待每个人，都会以自己希望被对待的方式。这里的『每个人』，我不觉得有人比我低一等，包括餐厅职员、厨师、营养师，或者任何工作人员。这正如领队所说『我与大家平等，我只是有更多责任，并有决定要做，这是唯一在你们之上的时候』。」

领袖小组定标准

曼联的领袖是团队，般奴说：「我们有领袖小组，除了我还有麦佳亚、马天尼斯、汤希顿、马沙拉奥和达洛治。某些情况遇会询间卡斯米路和梳尔等有重要责任的球员。我们会定下明确的标准，像是告诉大家『这就是方向，要是想在这间球会就必须具备的要求』。」