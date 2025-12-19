英超｜明奈欲出走曼联或不放行 坚尼吁留队：证明艾摩廉是错的

曼联中场明奈欲于1月转会窗出走去拿玻里，可能不会太顺利。根据《Sky Sports》的报导指，明奈仍然在领队鲁宾艾摩廉（Rúben Amorim）的计划之中，曼联除非收到非常可观的报价，否则不会出售这名英格兰中场。名宿坚尼则呼吁明奈留队，「证明艾摩廉是错的！」

明奈今季只曾在联赛杯次圈正选上阵；至于英超11场均是后备入替，共仅踢212分钟。这名英格兰中场深得球迷的支持，他上场斗般尼茅夫剩余约30分钟时后备落场，获得主场球迷的欢呼支持。力撑明奈除了球迷，还有他的哥哥，后者在该场穿上印有「放走明奈（Free Kobbie Mainoo）」的T恤。

坚尼吁明奈留队，证明艾摩廉是错的。路透社

明奈唯一一次正选，是联赛杯斗甘士比。路透社

明奈与般奴费南迪斯争位。路透社

坚尼：从未觉得自己是必然正选

坚尼狠批明奈哥哥的行为「白痴」，他又认为比起出走，明奈更应该留队证明自己。坚尼说：「他只有20岁，坐下来好好学习和磨练自己有什么问题？我们每个人都经历过，要做的就是证明教练是错的。加历查从未觉得自己是稳定的主力，我在曼联时亦然。」

「留在曼联争正选挑战更大」

艾摩廉早前表明，在球队踢两名中场下，明奈与般奴费南迪斯之间会首选后者。坚尼说：「外借没问题，但作为球员更大的挑战是留在曼联争正选，即使领队说『你不会排在般奴前面』，证明他是错的！」非洲国杯家即将展开，麦比奥莫和阿密特迪亚路均会到国家队报到，加上卡斯米路黄牌够数需要停赛1场，明奈的正选机会或会到来。曼联本周日将作客阿士东维拉。