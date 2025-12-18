Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│明奈请求曼联将自己借往拿玻里 承诺会蜕变回归

足球世界
更新时间：15:50 2025-12-18 HKT
发布时间：15:50 2025-12-18 HKT

意大利转会专家罗马诺透露，曼联新星明奈(Kobbie Mainoo)为了取得更多上阵时间，并争取代表英格兰出战美加墨世界杯，已请求球会在1月转会市场以自己借予拿玻里，并承诺会在意大利发展及提高，明夏蜕变归队，成为一位更好的职业球员。

明奈见麦汤文尼成功 想去拿玻里提升自己

明奈今季的上阵时间并不理想，16轮英超15次进入大军名单，有4次坐足90分钟板凳，余下11轮全部替补出场，有3次出场分钟仅得个位数，从未正选。据报这名20岁英格兰中场得知拿玻里有意借入自己后，对此相当有兴趣，认为旧队友麦汤文尼能在球队取得成功，自己亦一样可以提升进步。

请求曼联放行

意大利转会专家罗马诺表示，明奈只想要出场时间，想参加比赛，他向曼联请求开绿灯放人，让他在意大利发展和提升，并有机会参加世界杯，明年夏天变成一位更出色、更全面的球员回归球队。而拿玻里已经向红魔表明有意借人，现正等待红魔方面的决定。

