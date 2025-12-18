Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼联被施美安打服 1月要买到手 同曼城、利物浦、热刺抢人

足球世界
更新时间：15:10 2025-12-18 HKT
发布时间：15:10 2025-12-18 HKT

曼联刚轮英超主场与般尼茅夫赛和4:4，据报球队被攻入一球的客军翼锋安东尼施美安(Antoine Semenyo)彻底打服，赛后已认定要在1月转会市场将签下这名炙手可热的锋将。据意大利转会专家罗马诺透露，红魔连续2日都打电话予般尼茅夫，了解施美安的意向与查询其6,500万镑解约金条款的细节。然而曼联将面对激烈的竞争，消息指曼城、利物浦和热刺都想抢人。

被施美安打服 1月非买不可

25岁的安东尼施美安今季大熟大勇，开季至今16轮英超上阵15次，收录7球3助攻，刚轮造访奥脱福球场在右路逼抢成功后，一直长驱直进入禁区劲射远柱破网，正是这入球打服红魔。据报原本一直留意他的曼联，比赛后已决定要在1月将他买到手，并亦即付诸行动，罗马訾诺透露曼联在周一和周二都打电话，向般尼茅夫查询此子的加盟意愿，以及了解其6,500万解约条款的细节，务求得到第一手资讯。

4支豪门同时抢人

然而红魔要成功抢人难度不小，皆因曼城、热刺和利物浦都展示兴趣。罗马诺进一步透露，过去2日除了曼联，蓝月和热刺都有致电般尼茅夫了解情况，而利物浦早在11月亦曾经作出查询，3人与红魔一样都有意在1月触发其解约条款，得到这名备受注目的翼锋。
 

