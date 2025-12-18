英联杯│卓基远射开纪录 逐渐上力成曼城尖刀 哥迪奥拿花式吹嘘：系人都知道佢几厉害﹗

曼城在周三英格兰联赛杯8强主场2:0淘汰宾福特，「10号仔」卓基(Rayan Cherki)远射射手先开纪录。这名今夏加盟的法国翼锋开季不久就受伤，10月中复出后最近才上力，近6场各赛事收录1球4助攻，已成为球队的锋线尖刀，领队哥迪奥拿亦以花式吹嘘他，直言「系人都知道佢几厉害」。

卓基世界波先开纪录

今场32分钟，曼城开出角球被宾福特守将头槌解围，禁区顶的卓基先心口控定皮球，再扣过上前拦截的敌将，再右脚烫射死球破网，整个动作一气呵成。此子今季各赛事已累积4球，近6场各赛事收录1球4助攻，成为蓝月的锋线尖刀。这名22岁法国锋将今夏从里昂来投不久，就因为大腿肌肉伤患缺席近2个月，10月中复出后表现平平，但11月尾开始逐渐上力并融入球队，已连续4场各赛事为球队正选上阵。

哥迪奥拿花式吹嘘

曼联领队哥迪奥拿更花式吹嘘他：「在对方门前18码位置，卓基是一位无与论比的球员。这是一记非常精彩的入球，之前我见过菲尔科顿和奇云迪布尼有类似的士哥，如今轮到他。就算你不是记者或教练，盲人在内所有人都知道他是一名非常非常出色的球员。」