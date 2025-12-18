英联赛杯｜曼城2：0宾福特 4强硬撼纽卡素

曼城今晨于主场出战英格兰联赛杯，以2：0击败宾福特。曼城的4强对手将是纽卡素。

卡胡辛洛夫犯规仅领黄惹争议

曼城于15分钟逃过一劫，宾福特的奇云舒哈迪（Kevin Schade）接应长传推进，被曼城防线最后一名守将卡胡辛洛夫（Abdukodir Khusanov）铲跌。但球证只向卡胡辛洛夫出示黄牌，而今场没有使用VAR下，无法覆核决定，惹来宾福特球员不满。最终宾福特获得罚球，马菲尔斯赞臣（Mathias Jensen）主理被扑出，成为他们上半场唯一射门。

沙云奴于67分钟射入奠胜球。路透社

卡胡辛洛夫犯规仅领黄牌惹争议。路透社

曼城2：0宾福特。路透社

卓基远射轰靓波

至于曼城上半场攻势占优，7次起脚3次中目标，并于32分钟由卓基打开纪录。曼城一次右路角球，被宾福特球员头槌解围至禁区顶，卓基截得皮球心口一控，然后扣过一名宾福特球员起脚，皮球直飞死角。曼城上半场领先1：0。

下半场，宾福特守将基斯杜化艾查（Kristoffer Ajer）于54分钟禁区外远射，过不了曼城门将查福特的十指关。曼城于67分钟攻入奠胜球，沙云奴于左路的射门，省中宾福特球员改变方向弹高，收死门将韦迪马臣（Hakon Valdimarsson）。曼城最终以2：0击败宾福特，杀入联赛杯4强；「蓝月」将于纽卡素争入决赛。至于早一日杀入4强的车路士，其对手将是阿仙奴与水晶宫的胜方。