Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英联赛杯｜曼城2：0宾福特 4强硬撼纽卡素

足球世界
更新时间：07:23 2025-12-18 HKT
发布时间：07:23 2025-12-18 HKT

曼城今晨于主场出战英格兰联赛杯，以2：0击败宾福特。曼城的4强对手将是纽卡素。

卡胡辛洛夫犯规仅领黄惹争议

曼城于15分钟逃过一劫，宾福特的奇云舒哈迪（Kevin Schade）接应长传推进，被曼城防线最后一名守将卡胡辛洛夫（Abdukodir Khusanov）铲跌。但球证只向卡胡辛洛夫出示黄牌，而今场没有使用VAR下，无法覆核决定，惹来宾福特球员不满。最终宾福特获得罚球，马菲尔斯赞臣（Mathias Jensen）主理被扑出，成为他们上半场唯一射门。

沙云奴于67分钟射入奠胜球。路透社
沙云奴于67分钟射入奠胜球。路透社
卡胡辛洛夫犯规仅领黄牌惹争议。路透社
卡胡辛洛夫犯规仅领黄牌惹争议。路透社
曼城2：0宾福特。路透社
曼城2：0宾福特。路透社

卓基远射轰靓波

至于曼城上半场攻势占优，7次起脚3次中目标，并于32分钟由卓基打开纪录。曼城一次右路角球，被宾福特球员头槌解围至禁区顶，卓基截得皮球心口一控，然后扣过一名宾福特球员起脚，皮球直飞死角。曼城上半场领先1：0。

下半场，宾福特守将基斯杜化艾查（Kristoffer Ajer）于54分钟禁区外远射，过不了曼城门将查福特的十指关。曼城于67分钟攻入奠胜球，沙云奴于左路的射门，省中宾福特球员改变方向弹高，收死门将韦迪马臣（Hakon Valdimarsson）。曼城最终以2：0击败宾福特，杀入联赛杯4强；「蓝月」将于纽卡素争入决赛。至于早一日杀入4强的车路士，其对手将是阿仙奴与水晶宫的胜方。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏。
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
8小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
17小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
13小时前
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
15小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
17小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
14小时前
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
2025-12-17 08:00 HKT
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
2025-12-16 20:00 HKT
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
01:51
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
14小时前
最强小三高调晒爱富商男友激罕现真身 肯买呢样嘢 网民呼：系爱呀！
「最强小三」高调晒爱 百亿富豪男友激罕现真身 纾尊降贵买呢样获赞：系爱呀
影视圈
21小时前