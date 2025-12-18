Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英联赛杯｜纽卡素92分钟绝杀富咸 与曼城争入决赛

足球世界
更新时间：07:17 2025-12-18 HKT
发布时间：07:17 2025-12-18 HKT

力争卫冕联赛杯的纽卡素，今晨于4强迎战富咸，凭19岁小将路易斯迈利（Lewis Miley）于92分钟建功，助球队以2：1险胜杀入4强。纽卡素将于曼城争入决赛。

纽卡素于10分钟打开纪录，「喜鹊」一次右路传中被富咸门将利戈迪（Benjamin Lecomte）扑出，但皮球刚落在首次为球队正选上阵的尤尼韦沙（Yoane Wissa）面前，后者顺势加一脚补射入网。富咸于6分钟后扳平，安东尼罗宾逊（Antonee Robinson）于左路传中，沙沙卢杰（Sasa Lukic）无人看管下冲前迎顶，顶破兰斯达尔的十指关。

沙沙卢杰一度为富咸扳平。路透社
迈利做纽卡素赢波功臣。路透社
尤尼韦沙首次为纽卡素担正。路透社

19岁迈利做赢波功臣

两军半场各一言和，直至92分钟才分出胜负。纽卡素一次左路角球，辛度东拿利以右脚开出内弯球，迈利于前柱背住龙门将皮球跣后入网，为喜鹊奠定2：1胜局，杀入4强，继续联赛杯卫冕之路。迈利赛后表示：「感觉非常好。我一心只想将皮球跣后，幸运地皮球跣入网窝，我真的非常兴奋。我在这里长大，没有比这更好的感觉，希望球队能够一路杀入决赛。」

纽卡素的4强对手将是曼城，后者同日以2：0击败宾福特晋级。另一场4强则是车路士硬撼阿仙奴或水晶宫；阿仙奴斗水晶宫的8强赛事将于下周二上演。首回合将于1月12日当周上演，次回合则是2月2日当周。

