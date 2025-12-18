Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超今季「关键先生」榜 B费助曼联取14分领群雄

更新时间：06:04 2025-12-18 HKT
发布时间：06:04 2025-12-18 HKT

《Between the Lines》分析今季英超「关键先生」。曼联队长般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）成为「关键先生」，他今季为曼联取得14分，冠绝英超。

B费在上场英超曼联4：4赛和般尼茅夫一役，轰入美妙罚球，贡献1入球1助攻，再次证明自己在球队的重要性。《Between the Lines》分析了今季英超球员贡献的入球及助攻，能为球队取得的积分，B费数据冠绝英超。

B费为曼联取得14分。路透社
摩根罗渣士仅次B费列次席。路透社
夏兰特虽然有17入球3助攻，但直接影响赛果的分数只有10分，位列第3。路透社
施美安与夏兰特并列第3位。路透社
摩根罗渣士列次席

B费今季于英超贡献4入球6助攻，共为球队赢得14分。曼联目前以26分排在第6位，意味着B费为球队取得53.8%、超过一半的分数，这个比率同样是冠绝英超。阿士东维拉的摩根罗渣士（Morgan Rogers）则贡献5入球3助攻，为维拉取得12分列次席。第3名是曼城的艾宁夏兰特（Erling Haaland），他虽然有17入球3助攻，但直接影响赛果的分数只有10分。并列第3位的还有般尼茅夫的安东尼施美安（Antoine Semenyo），他今季暂时录得7入球3助攻。

施美安在般尼茅夫阵中至关重要，在球员占全队得分率榜，仅次B费。般尼茅夫以21分排第13位，意味着施美安取得的10分，占球队获得的47.6%。第3位是宾福特的伊戈泰亚高（Igor Thiago），他个人取得占全队40%。

