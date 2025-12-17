英超│曼联转踢4后卫消息被泄露 会方展开捉鬼行动

曼联在周一晚上英超主场对般尼茅夫，下午时份英国传媒传出球队将改踢4后卫阵式，并指他们在过去一周一直以4后卫阵型操练。红魔最后虽无明确变成4后卫，但从球员站位已偏各转阵，《每日邮报》周二报导曼联已展开捉鬼行动，调查究竟是那一位人士将变阵的消息向外泄露。

周一下午广泛传出变阵

自去年11月入主曼联以来，领队鲁宾艾摩廉一直坚持使用3后卫阵式。然而在英国时间周一下午，距离对般尼茅夫约5至6小时之前，英国传媒就传出红魔会变阵踢4后卫阵式，并指出球队在上周操练时，一直以4后卫阵式进行训练。最终红魔在比赛时的牌面布阵是维持3421阵式，但左翼卫达洛治的位置比前靠后，的确近乎来4后卫阵式，与传闻相符。

鲁宾艾摩廉转用4后卫阵式的消息，提早被传媒曝光。法新社

曼联已展开捉鬼行动，想查明泄密源头。法新社

上场对般尼茅夫，左翼卫达洛治的位置较往常靠后。法新社

曼联展开捉鬼行动

英国《每日邮报》透露，曼联认为提前泄露比赛计划，令般尼茅夫有时间作出针对性部署，所以会方决定要查清楚泄密源头，以防相似事件再次发生，捉鬼行动已经展开。事实上鲁宾艾摩廉在赛后已语带相关道：「我知道你们(指记者)都知道，我在这一周一直用4后卫阵式进行训练。我不知道该怎样做，但这确实是你们在这周应该讨论的事情。」