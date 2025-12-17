Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼联转踢4后卫消息被泄露 会方展开捉鬼行动

足球世界
更新时间：13:22 2025-12-17 HKT
发布时间：13:22 2025-12-17 HKT

曼联在周一晚上英超主场对般尼茅夫，下午时份英国传媒传出球队将改踢4后卫阵式，并指他们在过去一周一直以4后卫阵型操练。红魔最后虽无明确变成4后卫，但从球员站位已偏各转阵，《每日邮报》周二报导曼联已展开捉鬼行动，调查究竟是那一位人士将变阵的消息向外泄露。

周一下午广泛传出变阵

自去年11月入主曼联以来，领队鲁宾艾摩廉一直坚持使用3后卫阵式。然而在英国时间周一下午，距离对般尼茅夫约5至6小时之前，英国传媒就传出红魔会变阵踢4后卫阵式，并指出球队在上周操练时，一直以4后卫阵式进行训练。最终红魔在比赛时的牌面布阵是维持3421阵式，但左翼卫达洛治的位置比前靠后，的确近乎来4后卫阵式，与传闻相符。

鲁宾艾摩廉转用4后卫阵式的消息，提早被传媒曝光。法新社
鲁宾艾摩廉转用4后卫阵式的消息，提早被传媒曝光。法新社
鲁宾艾摩廉转用4后卫阵式的消息，提早被传媒曝光。法新社
鲁宾艾摩廉转用4后卫阵式的消息，提早被传媒曝光。法新社
曼联已展开捉鬼行动，想查明泄密源头。法新社
曼联已展开捉鬼行动，想查明泄密源头。法新社
上场对般尼茅夫，左翼卫达洛治的位置较往常靠后。法新社
上场对般尼茅夫，左翼卫达洛治的位置较往常靠后。法新社

曼联展开捉鬼行动

英国《每日邮报》透露，曼联认为提前泄露比赛计划，令般尼茅夫有时间作出针对性部署，所以会方决定要查清楚泄密源头，以防相似事件再次发生，捉鬼行动已经展开。事实上鲁宾艾摩廉在赛后已语带相关道：「我知道你们(指记者)都知道，我在这一周一直用4后卫阵式进行训练。我不知道该怎样做，但这确实是你们在这周应该讨论的事情。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
19小时前
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
17小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
16小时前
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
5小时前
港漂妈妈卖内地楼换香港家 1个月内极速完成 形容 「今年最大冒险决定」
港漂妈妈卖内地楼换香港家 1个月内极速完成 形容 「今年最大冒险决定」
楼市动向
7小时前
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
2025-12-16 09:00 HKT
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
医生教室
21小时前
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
时事热话
4小时前
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
商业创科
3小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
2025-12-15 20:00 HKT