英超│曼联球员认为B费「伤心论」 为明夏离队铺路 合约原来有解约条款

曼联队长般奴费南迪斯（Bruno Fernandes，简称B费）近日接受访问时爆出「伤心论」，称球会为钱想将他卖到沙特阿拉伯豪门，只是「没有勇气」以及领队鲁宾艾摩廉挽留才告吹，自己对此十分伤心。英国媒体《talkSport》引述曼联内部的消息，红魔队友认为B费此举是为自己在明夏离队铺路，现时说出球会对无意留他的立场，同时亦有媒体透露其合约内有非英超球会的5,660万镑解约条款，增加离开的可能性。

队友认为B费为离队铺路

B费的「伤心论」，成为英国球坛热话，不少媒体作出跟进报导。据《talkSport》引述曼联内部的消息，队友们都觉得这名葡萄牙中场的言论和姿态，是为了明年夏天离队而铺路，今季预计是他在红魔的最后一个赛季，待美加墨世界杯后，就可以顺理成章登陆沙特球坛，赚取职业生涯最后一桶金。

有5,660万镑解约条款

而另一英国媒体《每日邮报》更指出，此子去夏天年与曼联续约时，就加入一条涉及英超以外球队的解约条款，允许非英超队以5,660万镑的价格签入他，比去夏希拉尔、艾纳斯等沙特阿拉伯豪门愿意支付的价格接近低了一半。这条款如果真的存在，进一步确定他在明年夏天离开曼联的想法。