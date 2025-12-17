Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英联赛杯｜加拿祖梅开二度 车路士3：1卡迪夫城晋4强

足球世界
更新时间：07:12 2025-12-17 HKT
发布时间：07:12 2025-12-17 HKT

车路士今晨于英格兰联赛杯8强，作客凭阿历真度加拿祖（Alejandro Garnacho）梅开二度，以3：1击败英甲的卡迪夫城，杀入4强。1月他们将要兼顾英超、欧联、联赛杯和足总杯4条战线，预计要踢9场比赛。

加拿祖半场后备入替，成为赢波功臣。路透社
加拿祖半场后备入替，成为赢波功臣。路透社
车路士晋身联赛杯4强。路透社
车路士晋身联赛杯4强。路透社
卡迪夫城一度扳平。路透社
卡迪夫城一度扳平。路透社
加拿祖梅开二度。路透社
加拿祖梅开二度。路透社

「蓝战士」于下半场57分钟打开纪录，卡迪夫城守将劳洛（Dylan Lawlor）于后场传球失误，面对面交予车路士的保拿洛迪（Facundo Buonanotte），他助攻加拿祖轻松射入。卡迪夫城于75分钟扳平，大卫多本（David Turnbull）接应右路传中顶入。但车路士于末段连入两球，锁定胜局。先是82分钟柏度尼图的射门破网，93分钟加拿祖接应祖奥柏度（João Pedro）的传中禁区内起脚破网；加拿祖个人梅开二度。最终车路士以3：1击败卡迪夫城，杀入4强。

1月兼顾4条战线踢9场

领队马列斯卡（Enzo Maresca）满意球队表现：「上、下半场己队表现很大分别。卡迪夫城非常有组织，但我们最终的表现足以取得胜利。今晚的焦点必须落在我们晋级4强，球迷的支持由第一日已经一直存在。有时赢不到，他们不开心非常正常。」车路士晋级后，1月将需要兼顾英超、欧联、联赛杯和足总杯4条战线，由1月4日英超作客曼城起，1月共要出战9场比赛。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
22小时前
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
时事热话
15小时前
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
11小时前
屯门景峰花园低层单位起火 3人受伤送院 女户主手部二级烧伤
突发
4小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
10小时前
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
影视圈
8小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
13小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
2025-12-15 20:00 HKT
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
饮食
18小时前
张坚庭荣升做外父！饮女婿茶「强忍泪水」女儿结婚金光闪闪巨型流星锤贵气逼人
张坚庭荣升做外父！饮女婿茶「强忍泪水」女儿结婚金光闪闪巨型流星锤贵气逼人
影视圈
14小时前