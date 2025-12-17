英联赛杯｜加拿祖梅开二度 车路士3：1卡迪夫城晋4强

车路士今晨于英格兰联赛杯8强，作客凭阿历真度加拿祖（Alejandro Garnacho）梅开二度，以3：1击败英甲的卡迪夫城，杀入4强。1月他们将要兼顾英超、欧联、联赛杯和足总杯4条战线，预计要踢9场比赛。

加拿祖半场后备入替，成为赢波功臣。路透社

车路士晋身联赛杯4强。路透社

卡迪夫城一度扳平。路透社

加拿祖梅开二度。路透社

「蓝战士」于下半场57分钟打开纪录，卡迪夫城守将劳洛（Dylan Lawlor）于后场传球失误，面对面交予车路士的保拿洛迪（Facundo Buonanotte），他助攻加拿祖轻松射入。卡迪夫城于75分钟扳平，大卫多本（David Turnbull）接应右路传中顶入。但车路士于末段连入两球，锁定胜局。先是82分钟柏度尼图的射门破网，93分钟加拿祖接应祖奥柏度（João Pedro）的传中禁区内起脚破网；加拿祖个人梅开二度。最终车路士以3：1击败卡迪夫城，杀入4强。

1月兼顾4条战线踢9场

领队马列斯卡（Enzo Maresca）满意球队表现：「上、下半场己队表现很大分别。卡迪夫城非常有组织，但我们最终的表现足以取得胜利。今晚的焦点必须落在我们晋级4强，球迷的支持由第一日已经一直存在。有时赢不到，他们不开心非常正常。」车路士晋级后，1月将需要兼顾英超、欧联、联赛杯和足总杯4条战线，由1月4日英超作客曼城起，1月共要出战9场比赛。