法甲｜麦巴比与旧东家劳资纠纷 法院判PSG赔6000万欧元

基利安麦巴比与前东家巴黎圣日耳门（PSG）的欠薪官司有裁决。法国法院判PSG须奥麦巴比支付6000万欧元的欠薪及奖金。

麦巴比11月将PSG告上巴黎劳资审裁法庭，向旧东家索偿2.63亿欧元。这名法国国脚指控球会在合约纠粉期间，对他作出不当对待，因而将PSG告上法庭。PSG则反告麦巴比，并向对方追讨2.4亿欧元。

麦巴比2017年由摩纳哥外借PSG，并于2018年正式加盟。路透社

麦巴比于2024年转会皇家马德里。路透社

麦巴比与PSG对簿公堂。路透社

2024年4至6月没支薪

法院昨日裁定PSG须要向麦巴比赔偿6000万欧元。法院确认PSG没有支付2024年4至6月的薪金，并拖欠合约的部分奖金。麦巴比2017年由摩纳哥外借PSG，并于2018年正式加盟，2024年离开这支法甲班霸，以自由身加盟西甲的皇家马德里。

麦巴比的法律团队发表声明：「这个判决确认，任何承诺都必须履行，在职业足球界，劳工法例同样适用。麦巴比在效力期间，一直严格履行其体育及合约责任，直至最后一日。」PSG则表示接受决定，但未排除上诉可能。