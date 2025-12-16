Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼联未越过第6位界线 「坚拒」升上欧联区域

足球世界
更新时间：15:33 2025-12-16 HKT
发布时间：15:33 2025-12-16 HKT

曼联由第7轮英超开始表现好转，在中上游球队积分相近下，多次有望跻身欧联区域。可是红魔「坚拒」向前，每次可以攀升到第4或第5位时，总会失分未能做到，至今3次排第6位，今季从未越过第6位这条界线。

曼联今季3度排第6位

开季表现平平的曼联，在第8轮击败利物浦后升上第9位，并一直维持在积分榜前半版。第9轮红魔主场4:2击败白礼顿，今季首次升上第6位，并距离第2位的般尼茅夫仅2分。第10轮曼联作客诺定咸森林如果赢波，就可以攀升到第3位，可是最终和波跌到第8位。红魔之后2轮接连失分，跌回第10位，到13轮作客2:1击败水晶宫，又升到第7位。

有机会跻身前5位均错过

第14轮红魔最后一队出场，主场斗韦斯咸，赢波即上第5，可是和1:1，跌到第8。上轮作客狼队同样是该轮最后一场比赛，赢4:1又再升到第6位，与第5的车路士同分。今轮曼联主场斗般尼茅夫同样被安排在周一进行，在赢波可压过水晶宫排第5下，最终又失分和4:4，继续排第6位，再次拒绝越过第6的界线。

英超下季料5队踢欧联

英超头4位可获欧联资格，在英超队欧战积分大幅领先下，预计第5位亦可在来季参加欧联，可是曼联「坚拒」升上欧联区域，最高只排第6位。

