泰利2008年欧联决赛射失12码 承认曾有轻生念头：谂过25楼跳落去

2007至08球季欧联决赛，车路士互射12码不敌曼联，蓝狮共有2人射失，其中一位是时任队长泰利。这名一代英格兰中坚矢言至今仍未释怀，会在半夜「扎醒」想起当时的情况。同时他透露在比赛后曾有轻生的念头，在25楼下塌的酒店房间，有一丝冲动想跳下去。

曾有轻生念头

07至08球季欧联决赛在俄罗斯莫斯科卢日尼基球场上演，曼联与车路士在法定时间和加时赛和1:1，需要互射12码分胜负。红魔有C朗拿度射失；蓝狮则有泰利和安历卡宴客，最终饮恨而回。泰利表示在输波后返回下塌酒店25楼的房间时，曾有跳下去的念点：「比赛结束，我们回到酒店后，我返回25楼的房间。我望向窗外，多次问自己『为甚么？到底为甚么？』那一刻我的脑里，的确曾闪过一些可怕的念点。」

队友将他带离房间

这名一代英格兰中坚续指队友察觉到问题，上房间将他带下去。此子还表示至今仍未释怀：「当我退役后，没有了每周比赛的专注度和那种兴奋感，这件事带来的冲击依然会刺痛我。我还是会在半夜惊醒，然后清晰地意识到，那件事真的发过。我想，这份遗憾我一辈子都不会消失。」