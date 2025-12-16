Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼联连续9轮有失波 艾摩廉指唔驶用钱执防线 称「后卫有天赋」

足球世界
更新时间：12:57 2025-12-16 HKT
发布时间：12:57 2025-12-16 HKT

曼联今夏斥资逾2亿镑改造锋线，初步见成效，16轮英超狂轰30球，是球队近5季英超同期新高，可是他们亦失掉26球，攻守两端未能找到平衡。赛后有记者问领队鲁宾艾摩廉会否照板煮碗，花钱买守将改组防线，他表示无需引援都可以执好后防，因为队内一众后卫都有天赋，加以琢磨便可。

英超前12位中失球最多

连同今仗失4球，曼联已连续9轮联赛有失波，期间合共失掉15球，攻强守弱的趋势越来越明显。他们在16轮英超共失26球，是积分榜头12位中失球最多的球队，放眼整个英超并列总失球第6多的球队。

艾摩廉称无需花钱执防线

红魔今季致力重组锋线，签入麦比奥莫、马菲奥斯根夏和班捷文施斯高后，入球数字大增见成效。被问到明年夏天会否投入资金去执防线，艾摩廉肯定地表示：「不，不需要。我觉得我们的后防线很有天赋，有众多高质量的防线球员。我们只需要作为一个团队，在防守端做得更好就可以。」这名葡萄牙少帅续指如今失球多，是球员对比赛时机的把握不佳，大家要学懂在比赛不同时刻应有不同的踢法。

