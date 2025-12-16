英超│曼联16轮入30球并列第2多 重现红魔进攻DNA 艾摩廉：球迷今季更愿睇红魔﹗

曼联在周一英超虽然未能全取3分，但主场4:4赛和般尼茅夫，今季16轮联赛累积30球，与榜首阿仙奴并列为英超入球第2多的球队，仅次于曼城，攻力比上季大幅改善。不停进攻是曼联向来的传统，红魔终于重拾DNA，领队鲁宾艾摩廉矢言相信球迷会阵愿意睇今季红魔的比赛。

同期入球创近5年新高

继上轮英超作客4:1击败狼队后，曼联今场又入4球，本季联赛第3次单场收录4球。红魔在16轮联赛共入30球，与领头羊阿仙奴一样，并列为本季英超入球第2多的球队，仅次于38球的曼城。他们上季完成16轮后只入21球，比今届少9球，2023至24球季同期则为18球；22至23球季为23球；21至22球季就是23球，本季的数字是近5季新高。

改造锋线见成效

曼联今夏斥资逾2亿镑改造锋线，从入球数字来看已见成效，重拾过往要不停进攻、不停入球的DNA，领队鲁宾艾摩廉矢言：「对于所有在家观看比赛的观众朋友来说，这无疑是一场充满趣味与看点的精彩比赛。在曼联，你不仅有责任去争取赢下比赛，而且赢得比赛的方式，对球迷而言也很重要。虽然球队未能赢波，但我希望球迷来到奥脱福球场，能够感受到鼓舞。」

艾摩廉：球迷更愿睇今季曼联比赛﹗

同时这名葡萄牙少帅亦指，相信会有更多人愿意观看今季曼联的比赛：「我觉得大家会更愿意观看曼联今季的比赛。接下来，我们会尝试用不同的方式，去创造机会和入球。」