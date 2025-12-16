Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超|曼联4：4般尼茅夫 领先、追和、落后、被逼和 两军经历哂

足球世界
更新时间：11:08 2025-12-16 HKT
发布时间：11:08 2025-12-16 HKT

周一英超曼联主场对般尼茅夫，过程峰回路转，合共出现8个入球，两队都曾经历领先、追和、落后及被逼和，最终赛和4：4，各自带走1分。

曼联半场领先2:1

曼联甫开赛即主攻，13分钟有收获，翼卫阿密特迪亚路门前执鸡顶入。般尼茅夫于40分钟扳平，翼锋安东尼施美安推进入禁区，劲射远柱入网。红魔被追和后，好快就再次领先，上半场补时4分钟，卡斯米路接应般奴费南迪斯左路的角球，远柱顶弹地波破网，红魔领先2：1返回更衣室。

下半场双方共献5个入球

下半场初段形势逆转，般尼茅夫由巴西锋将艾云尼尔臣禁区边缘劲射得手再次扳平，之后马科斯达华尼亚罚球直射破网，客军今场首次领先。曼联落后下倾力反扑，B费还以颜色于77分钟罚球直轰死角入网，追和3：3。2分钟后，马菲奥斯根夏近门射入，曼联第3度领先，可是般尼茅夫韧力十足，84分钟由锋将高洛比左脚烫射得分，再次追和。

双方最终经历过领先、追和、落后及被逼和的所有过程后，彼此赛和4：4，各自带走1分。

