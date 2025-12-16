Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联 4：4 般尼茅夫 两队各入4球合演入球骚

足球世界
更新时间：06:37 2025-12-16 HKT
发布时间：06:37 2025-12-16 HKT

曼联今晨英超主场迎战般尼茅夫，两队各入4球，最终以4：4握手言和，主队痛失两分。

13分钟，曼联先开纪录，达洛治（Diogo Dalot）左路传中，马菲奥斯根夏（Matheus Cunha）门前起脚被扑出，阿密特迪亚路（Amad Diallo）门前补顶入网。40分钟，曼联后防失误，劳基梳尔（Luke Shaw）控球时被抢断，安东尼施美安（Antoine Semenyo）盘球推进至禁区内起脚破网，为般尼茅夫扳平。上半场补时阶段，卡斯米路（Casemiro）接应角球头槌入网，曼联再度领先。

般尼茅夫作客轰入4球。路透社
般尼茅夫作客轰入4球。路透社
曼联主场被迫和4:4 在主场失分。路透社
曼联主场被迫和4:4 在主场失分。路透社
曼联队长般如费南迪斯攻入一球。路透社
曼联队长般如费南迪斯攻入一球。路透社

下半场开赛仅40秒，般尼茅夫由伊云尼逊接应传送射地波入网，再次追平。51分钟，卡斯米路于禁区顶犯规，般尼茅夫获判自由球，马科斯达华尼亚（Marcus Tavernier）主射直射破人墙入网反超前。77分钟，曼联队长般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）操刀罚球射入远柱死角，追成3：3。79分钟，曼联左路反击，锡斯高（Benjamin Šeško）传中，根夏接应射门入网，红魔再度领先。84分钟，般尼茅夫的告路比（Eli Junior Kroupi）接应传送，禁区内起脚破网，为客队追成4：4。

曼联最终以4：4与般尼茅夫言和，「红魔」赛后以7胜5和4负得26分排第6位；般尼茅夫则以5胜6和5负得21分，排第13位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
11小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
13小时前
报道指，8成所谓广东新会陈皮实为「广西陈皮」。央视截图
新会陈皮黑幕︱年份造假1个月变「5年货」 ¥70批发价卖¥500
即时中国
10小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
17小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
昂山素姬儿子担心母亲可能已去世。 路透社
昂山素姬之子忧母亲或已去世 「两年没有消息」
即时国际
8小时前
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
8小时前
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
影视圈
11小时前
万千星辉颁奖典礼2025十强完整名单公布 视后之争佘诗曼、宣萱大热 罗子溢夺视帝呼声高
01:58
万千星辉颁奖典礼2025十强完整名单公布 视后之争佘诗曼、宣萱大热 罗子溢夺视帝呼声高
影视圈
14小时前
「声梦」小花詹天文称宏福苑大火是「最好安排」惹祸 公开致歉认词不达意：会好好反省
「声梦」小花詹天文称宏福苑大火是「最好安排」惹祸 公开致歉认词不达意：会好好反省
影视圈
9小时前