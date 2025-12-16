英超｜曼联 4：4 般尼茅夫 两队各入4球合演入球骚

曼联今晨英超主场迎战般尼茅夫，两队各入4球，最终以4：4握手言和，主队痛失两分。

13分钟，曼联先开纪录，达洛治（Diogo Dalot）左路传中，马菲奥斯根夏（Matheus Cunha）门前起脚被扑出，阿密特迪亚路（Amad Diallo）门前补顶入网。40分钟，曼联后防失误，劳基梳尔（Luke Shaw）控球时被抢断，安东尼施美安（Antoine Semenyo）盘球推进至禁区内起脚破网，为般尼茅夫扳平。上半场补时阶段，卡斯米路（Casemiro）接应角球头槌入网，曼联再度领先。

般尼茅夫作客轰入4球。路透社

曼联主场被迫和4:4 在主场失分。路透社

曼联队长般如费南迪斯攻入一球。路透社

下半场开赛仅40秒，般尼茅夫由伊云尼逊接应传送射地波入网，再次追平。51分钟，卡斯米路于禁区顶犯规，般尼茅夫获判自由球，马科斯达华尼亚（Marcus Tavernier）主射直射破人墙入网反超前。77分钟，曼联队长般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）操刀罚球射入远柱死角，追成3：3。79分钟，曼联左路反击，锡斯高（Benjamin Šeško）传中，根夏接应射门入网，红魔再度领先。84分钟，般尼茅夫的告路比（Eli Junior Kroupi）接应传送，禁区内起脚破网，为客队追成4：4。

曼联最终以4：4与般尼茅夫言和，「红魔」赛后以7胜5和4负得26分排第6位；般尼茅夫则以5胜6和5负得21分，排第13位。