英超｜前曼联名宿史高斯连环抨击艾摩廉「愿受批评 但他并未掌握全部情况。 」

战绩未如理想 艾摩廉淡然面对名宿炮轰

曼联主帅艾摩廉近日再次回应球会名宿的尖锐批评，直言在球队「未能取得应有成绩」下，外界的指责是意料之中 。他强调问题核心在于曼联没有赢球，也没有达到应有的水平。

曼联将于16号凌晨4时，英超作客般尼茅夫，若顺利取胜，将能连续两周稳居联赛前六。然而，相较于格逊费爵爷时代从未跌出前三的辉煌，球队现况仍显巨大落差。

名宿批体系不符传统 艾摩廉回应：批评者未能掌握全部情况

传奇中场史高斯早前在其播客节目中，质疑艾摩廉并非曼联「合适人选」，尤其指其惯用的三后卫体系，与球会重用翼锋的传统格格不入。对此，艾摩廉在赛前记者会上淡然回应：「我认为这很平常。作为曼联主帅，我们表现确未达标，理应取得更多积分，我接受批评。」但他亦指出，批评者或未能掌握全部内部情况，且难以接受球会从常胜之师滑落至今日境地的现实。

艾摩廉否认批评声音会增加其执教压力，直言「问题只在于输赢」：「若球队能赢波，一切便不成问题。现阶段我确有不足，我接受这一点。」