Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜前曼联名宿史高斯连环抨击艾摩廉「愿受批评 但他并未掌握全部情况。 」

足球世界
更新时间：19:11 2025-12-15 HKT
发布时间：19:11 2025-12-15 HKT

战绩未如理想 艾摩廉淡然面对名宿炮轰

曼联主帅艾摩廉近日再次回应球会名宿的尖锐批评，直言在球队「未能取得应有成绩」下，外界的指责是意料之中 。他强调问题核心在于曼联没有赢球，也没有达到应有的水平。

曼联将于16号凌晨4时，英超作客般尼茅夫，若顺利取胜，将能连续两周稳居联赛前六。然而，相较于格逊费爵爷时代从未跌出前三的辉煌，球队现况仍显巨大落差。

名宿批体系不符传统 艾摩廉回应：批评者未能掌握全部情况 

传奇中场史高斯早前在其播客节目中，质疑艾摩廉并非曼联「合适人选」，尤其指其惯用的三后卫体系，与球会重用翼锋的传统格格不入。对此，艾摩廉在赛前记者会上淡然回应：「我认为这很平常。作为曼联主帅，我们表现确未达标，理应取得更多积分，我接受批评。」但他亦指出，批评者或未能掌握全部内部情况，且难以接受球会从常胜之师滑落至今日境地的现实。

艾摩廉否认批评声音会增加其执教压力，直言「问题只在于输赢」：「若球队能赢波，一切便不成问题。现阶段我确有不足，我接受这一点。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
2025-12-14 16:24 HKT
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
11小时前
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
影视圈
1小时前
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现｜Juicy叮
时事热话
4小时前
01:50
消委会手机｜12部$5000以下平价5G推介！小米/Samsung/Sony 1部获4.5星媲美iPhone？
生活百科
8小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
6小时前
男子双手抓住广告牌。
00:34
「孖烟囱男」疑被捉奸爬出酒店外墙 网民惊讶广告牌坚固︱有片
奇闻趣事
8小时前
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客：$250一次
04:21
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客$250次
放蛇直击
12小时前
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
影视圈
23小时前