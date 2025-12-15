Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼联今晚对般尼茅夫 3位非洲兵未知会否披甲 1人最大机会仍上阵

足球世界
更新时间：17:56 2025-12-15 HKT
发布时间：17:56 2025-12-15 HKT

曼联今晚英超主场斗般尼茅夫，阵中将出战非洲国家杯的马沙拉奥、阿密特迪亚路和麦比奥莫，未知会否上阵，红魔和3人所属的国家队都没有公布。然而根据曼联社交媒体近日上载的相片所见，麦比奥莫最有机会出场，为球会踢完最后一仗才归队踢非洲杯。

曼联3人需踢非洲杯

根据国际足协的指示，放行非洲杯参赛球员的截止日期是今日(15日)，各队要在之前一天放人，让球员归队报到，当然球会可与国家队就个别球员倾谈可否延期。曼联就3位非洲兵，分别与喀麦隆、科特迪瓦和摩洛哥足总进行谈判，希望3人完成本轮英超才离队，但3支国家队和红魔都没有向外公布消息，未知他们在今晚对般尼茅夫会否上阵。

曼联近日在社交媒体上载麦比奥莫的照片，预视他有机会上阵。曼联官方图片
马沙拉奥料准时向摩洛哥报到

3人之中，由于摩洛哥在周六就要踢首场比赛，加上其他摩洛哥国脚已归队，同样在周一出战西甲的苏夫恩岩拉伯特和艾沙苏利都已经离开报到，预计马沙拉奥的情况一样，今场不会披甲。而消息指阿密特迪亚路的出场机会亦不大，会在截止日期前向科特迪瓦报到。

麦比奥莫有望上阵

而麦比奥莫就有机会出场，事关曼联过去2日仍发布此子的操练相片，见到他笑容满面，预计这是麦比奥莫上阵的信号。

