英超│阿仙奴12月表现无强队风范 名将预测到真正争冠肯定出事

阿仙奴本轮英超主场2:1击败狼队，终止之前3轮胜和负各一的走势，但球队仅靠两个12码于补时阶段才险胜，12月展开至今毫无强队风范。前热刺中场舒亚活矢言枪手未到争冠阶段已紧张急躁，到最后冲锋枪时肯定会乱作一团，随时好快退出争冠行列。

阿仙奴12月表现无说服力

9月至11月阿仙奴于各赛事16场不败，期间曾试过连赢10场，英超亦一度抛离。然而球队踏入12月表现下滑，先在联赛半场踢得1人下赛和车路士，之后作客阿士东维拉利又输1:2，今场对包尾仅得2分的狼队，靠对手的2个乌龙球才侥幸赢2:1，表现毫无说服力。

舒亚活批枪手太快紧张急躁

前英格兰国脚中场舒亚活指阿仙奴如此快就陷入紧张急躁：「现在才12月，阿仙奴就显得急躁、紧张。争冠大战还未正式开始，他们就展示这样的状态。到了要决定冠军谁属时，阿仙奴肯定会乱作一团，现在虽未决定冠军谁属，但你可以提早退出争行列。」阿仙奴目前仅领先曼城2分，舒亚活指蓝月是唯一不会感到紧张，而且有丰富夺冠经验的球队。

艾朗蓝斯称要抛离曼城

而前阿仙奴中场艾朗蓝斯亦希望旧会尽快抛离曼城：「面对多次夺冠的曼城，他们会一直穷追不舍，压力始终存在。所以阿仙奴要拉开与蓝月的积分差距，目前已缩到很小了。」