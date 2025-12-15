英超│维拉9连胜 曼城又零封赢3球 分途向榜首阿仙奴发起挑战

周日英超，阿士东维拉作客3:2反胜韦斯咸，将各赛事连胜走势增至9场；曼城同日造访水晶宫，在大部份时间处于被动下赢3:0，连续2轮零封净胜3球。两队继续追赶榜首阿仙奴，领队艾马利和哥迪奥拿不约而同向枪手发起挑战，直言已开始踏上冠军争霸路。

维拉英超6连胜

维拉今场造访韦斯咸，被敌将马迪奥斯费南迪斯和查洛保云各入一球，半场落后1:2。幸好他们于换边后由锋将摩根罗渣士连入2球，最终反胜3:2，将各赛事连胜走势增至9场，成为目标最强势的英超队。只计联赛，维拉已6连胜，近11轮10次取胜，16轮累积33分，继续落后榜首阿仙奴3分排第3位。

艾马利、罗渣士对冠军有雄心

该队领队艾马利矢言球队对冠军之争充满雄心：「我们对争冠不感到压力，反而充满雄心，试图在欧霸和英超争一席位。我们目前是享受每一场比赛，尽量备战，然后休息，这就是我们正在进行的过程。」反胜功臣摩根罗渣士亦附和道：「球队目前正处于很好的状态，我们要看看自己可以走得多远。」

曼城连续2轮零封赢3球

而曼城造访水晶宫大部份时间处于被动，幸好防线稳定抵挡到主队的猛攻，再凭射手艾宁夏兰特梅开二度，加上菲尔科顿远射得手，最终赢3:0，连续2轮英超零封兼净胜3球。同时他们于各赛事已5连胜，期间入16球失7球，逐渐回复昔日的霸气。

哥迪奥拿：夺冠就要赢硬仗﹗

蓝月领队哥迪奥拿矢言艰苦赢下硬仗，是挑战冠军的必经过程：「我们之前能够取得成就，正是赢下了无数场像今仗这样的硬仗，韧性一直是曼城的底气。相比上季，我们现在的处境好多了，在各项赛事都保持不错的竞争力，接下来要延续这样的势头，向冠军发起挑战。」