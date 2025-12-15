西甲｜麦巴比重返正选有「士哥」 皇家马德里2：1艾拉维斯

皇家马德里今晨于西甲作客艾拉维斯，有基利安麦巴比回归并取得入球下，以2：1击败艾拉维斯。「银河舰队」连止各项赛事连败走势，于西甲落后巴塞隆拿4分。

麦巴比入今季西甲个人第17球

皇马赛前接连不敌切尔达和曼城，麦巴比则在上周中欧联斗「蓝月」一役，因状态不足避战。但这名法国国脚今晨西甲重返正选名单，并于24分钟为皇马开纪录。皇家一次反击，麦巴比接应祖迪比宁咸的传送，由K角位附近带住中路，于禁区顶起脚破网，是他个人今季西甲第17个入球。皇马半场领先1：0。

皇马教练沙比阿朗素备受压力。路透社

麦巴比助皇马打开纪录。路透社

皇马作客以2：1击败艾拉维斯。路透社

艾拉维斯于68分钟扳平，安东尼奥白兰高（Antonio Blanco）后场一记长传，卡路士维辛迪（Carlos Vicente）突破越位一控一射，射破泰拔高图尔斯十指关；旁证虽举旗示意越位，但经VAR翻看后入球有效。但皇马于76分钟攻入致胜球，云尼斯奥斯祖利亚左路用右脚脚面传中，洛迪高高斯（Rodrygo）接应射入。

落后巴塞4分

皇马最终以2：1击败艾拉维斯，以后2胜3和2负得39分续排次席，落后榜首的巴塞4分。艾拉维斯则以5胜3和8负得18分，暂列第12位。