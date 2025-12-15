英超 ｜轩达臣宾福特首球献祖达 复制好友庆祝方式：永远不会忘记他
佐敦轩达臣（Jordan Henderson）攻入加盟宾福特后第一球，球队最终主场以1：1赛和列斯联。轩达臣入球后，复制了因车祸离世的前利物浦队友迪亚高祖达（Diogo Jota）的庆祝方法。他将这个入球献给这名好朋友：「我们永远不会忘记他。」
宾福特1：1列斯联
轩达臣与祖达在利物浦做了3年队友，今晨一役，他将70分钟的入球献给好友。宾福特左路传中被列斯联守将后脚破坏，但皮球正好落在轩达臣面前，他第一时间施射破网，是他加盟宾福特后首个入球。但宾福特最终未能全取3分，列斯联凭卡维特利云（Dominic Calvert-Lewin）于82分钟接应右路传中头槌破网。两军最终各一言和，宾福特赛后以6胜2和8负得20分暂列第14位，列斯联则以4胜4和8负得16分排第17。
「永远想念他」
轩达臣复制好友的庆祝方式，他赛后表示：「最近是祖达的生日，我们永远不会忘记他，会永远想念他，我只能想像正为利物浦而战的他们，正在经历什么困境。他是好朋友，我并没有很多入球，所以当我入球时，希望将入球献给他。」
