英超｜热刺作客0：3诺定咸森林 汤帅震怒：内心正如风暴般翻涌

热刺昨晚于英超作客诺定咸森林，惨吞3蛋。热刺领队汤马士法兰克认为改变需要时间，但同时承认需尽力控制情绪，「因我内心正如风暴般翻涌」。

森林攻势占优，5分钟，尼高路沙禾拿（Nicolò Savona）右路传中，伊巴谦辛加尼（Ibrahim Sangaré）冲前迎顶中柱，尼高威廉斯（Neco Williams）补射被热刺门将古里莫维卡里奥（Guglielmo Vicario）扑走。热刺于28分钟失守，他们于后场搓传，维卡里奥交予禁区边的艾查格雷（Archie Gray），后者被辛加尼「打荷包」，辛加尼横传予赫臣奥杜尔（Callum Hudson-Odoi）轻松射入。森林半场领先1：0。

热刺后防搓传被打荷包，28分钟失守。路透社

汤帅表示改变需要时间。路透社

热刺作客0：3诺定咸森林。路透社

辛加尼轰靓波。路透社

奥杜尔两入球一助攻

森林于下半场50分钟拉开比数，奥杜尔于左路扣大位，半传半射下笠死维卡里奥，远柱网仔入。79分钟，森林锁定3：0胜局，奥杜尔于左路横传，禁区顶的辛加尼起右脚狂抽，皮球擦内柱入。热刺最终作客以0：3不敌森林，赛后以6胜4和6负得22分，暂时排在第11位。森林则以5胜3和8负得18分排第16位。

汤帅：改变需要时间

热刺领队汤马士法兰克赛后承认震怒，但强调问题非一时三刻可解决：「我正尽一切能力控制情绪，因为我内心正如风暴般翻涌。这当然是因为经过3场好表现后，今天没有进步，令我感到沮丧……我很坦率地面对己队目前的状况，今天的表现非常糟糕，这点毋庸置疑。但我亦知道想改变，是需要时间的。没有人喜欢想到这句，但这是现实。」