西甲｜巴塞隆拿2：0奥沙辛拿续排榜首 暂领先皇马7分

巴塞隆拿今晨于西甲主场鼬战奥沙辛拿，凭拉芬夏比洛尼（Raphael Belloli）梅开二度，以2：0破敌。巴塞以43分续排榜首，领先次席的皇家马德里7分，但多踢一场。

巴塞全场攻势占优，艾利加西亚（Eric García）于21分钟在禁区外起脚，仅仅柱边出界。22分钟，拉明耶马（Lamine Yamal）于右路推大位起左脚，但被奥沙辛拿门将沙治奥靴里拉（Sergio Herrera）扑出。23分钟巴塞食诈糊，拉舒福特（Marcus Rashford）的传送，费伦托利斯（Ferran Torres）头槌破网，但经VAR翻看后被判入球无效。39分钟，耶马再于右路突破，推大位后转向盘球落底线，于底线再扣回大位起脚被挡，托利斯倒挂补中柱边出界。两军半场互交白卷。

巴塞隆拿2：0奥沙辛拿。路透社

拉芬夏梅开二度。路透社

拉芬夏于70分钟为巴塞打开纪录。路透社

巴塞于下半场70分钟终于打开纪录，拉芬夏于禁区顶起左脚，射破靴里拉的十指关。巴塞于86分钟奠定胜局，祖利斯古迪（Jules Koundé）右路传中，奥沙辛拿守将加一脚解围，却变成助攻门前的拉芬夏，后者第一时间轻松撞射入网。最终巴塞以2：0击败奥沙辛拿，赛后以14分1和2负得43分，继续排在西甲榜首，领先次席的皇马7分但多踢一场，并领先第3位的维拉利尔8分但多踢两场；皇马今晚深夜将作客艾拉维斯，维拉利尔则会作客利云特。奥沙辛拿则以4胜3和9轮得15分，排在第16位。