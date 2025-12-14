英超｜彭马相隔4个月主场披甲有「士哥」 车路士2：0爱华顿

车路士昨晚于英超主场迎战爱华顿，有高尔彭马建功下，以2：0击败「拖肥糖」。彭马赛后表示自己的状态仍然未达十足，「不希望太急进，令自己再受伤」。

上次于史丹桥福上阵是8月

彭马对上一次于史丹福桥球场上阵，已是4个月前。今场他于21分钟为车路士打开纪录，他接应马路古斯图（Malo Gusto）直线，他禁区内用左脚射近柱破网，车路士领先1：0。23分钟，爱华顿后防的误传变助攻，但阿历真度加拿祖（Alejandro Garnacho）第一时间推横，面对近乎空门下起脚皮球柱边出界。

车路士完场半场前拉开比数，一次反击，柏度尼图（Pedro Neto）于右路突破扭过一名守将落底线，古斯图接应尼图的传中射入，个人今场取得1入球1助攻。半场领先2：0的车路士，下半场再有不少埋门，其中加拿祖于55分钟接应门将罗拔山齐士（Robert Sánchez）的长传，单刀边走边射下一飞冲天。爱华顿全场最近磅的埋门，是伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）于87分钟的射门，山齐士已经投降，但最终皮球中柱弹出。

车路士2：0爱华顿。路透社

高尔彭马为车路士打开纪录。路透社

彭马对上一次于史丹福桥球场披甲是8月。路透社

加拿祖两次失机。路透社

车路士各项赛事4场不胜告终

车路士最终以2：0击败爱华顿，各项赛事4场不胜的颓势告终。「蓝战士」赛后以8胜4和4负得28分，暂列第4位。爱华顿则以7胜3和6负得24分，暂列第8位。

彭马：可能是养伤最长一次

彭马赛后表示：「球队重返胜轨十分重要。而取得入球，对我来说十分有意义。我已经休息很久，可能是我养伤最长的一次，非常渴望重返赛场，再与球队并肩作战。入球的感觉真好。」领队马列斯卡（Enzo Maresca）赛前指希望好好保护彭马；彭马今场于58分钟退下火线，他赛后亦表示：「我不希望太急进，令自己再次受伤，我的状态仍然未达100%，但已经不断有改善。」