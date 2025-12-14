英超｜与沙拿冰释前嫌 史洛特：再没问题要解决

自穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）逼宫发言后，利物浦经历一周的震荡，如今似乎告一段落。「红军」昨晚于英超以2：0击败白礼顿后，领队史洛特（Arne Slot）表示：「对我而言，（与沙拿之间）没有问题要解决。」

史洛特与沙拿冰释前嫌。路透社

盛赞沙拿今场具威胁

沙拿在上周中欧联作客国际米兰被剔出大军名单后，昨日斗白礼顿一役先列后备，最终26分钟获派上阵并贡献1次助攻。史洛特赛后表示：「他造成威胁，第一次触球已差点助攻麦亚里士打。将他放入大军名单，是容易的决定⋯⋯他回返大军名单，而我们需要他。」

沙拿逐格睇：

史洛特：沙拿与其他球员无异

据报史洛特与沙拿于周五「摊牌」已握手言和，史洛特表示两者的对话不会公开，但两人已冰释前嫌：「对我而言，没有问题需要解决。现在他与其他球员无异。他没有随队去米兰，是因为他的访问。问题总是对于他应该被贬后备多少次，每个人都有不同的意见，而每名领队都有不同的决定。我与他昨日（周五）沟通过，他重返大军名单。当我决定首个换人名额起用了他，他今日的表现，达到所有球迷、包括我在内的期待。」