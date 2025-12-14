Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜与沙拿冰释前嫌 史洛特：再没问题要解决

足球世界
更新时间：06:17 2025-12-14 HKT
发布时间：06:17 2025-12-14 HKT

自穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）逼宫发言后，利物浦经历一周的震荡，如今似乎告一段落。「红军」昨晚于英超以2：0击败白礼顿后，领队史洛特（Arne Slot）表示：「对我而言，（与沙拿之间）没有问题要解决。」

史洛特与沙拿冰释前嫌。路透社
史洛特与沙拿冰释前嫌。路透社

盛赞沙拿今场具威胁

沙拿在上周中欧联作客国际米兰被剔出大军名单后，昨日斗白礼顿一役先列后备，最终26分钟获派上阵并贡献1次助攻。史洛特赛后表示：「他造成威胁，第一次触球已差点助攻麦亚里士打。将他放入大军名单，是容易的决定⋯⋯他回返大军名单，而我们需要他。」

沙拿逐格睇：

史洛特：沙拿与其他球员无异

据报史洛特与沙拿于周五「摊牌」已握手言和，史洛特表示两者的对话不会公开，但两人已冰释前嫌：「对我而言，没有问题需要解决。现在他与其他球员无异。他没有随队去米兰，是因为他的访问。问题总是对于他应该被贬后备多少次，每个人都有不同的意见，而每名领队都有不同的决定。我与他昨日（周五）沟通过，他重返大军名单。当我决定首个换人名额起用了他，他今日的表现，达到所有球迷、包括我在内的期待。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
BNO护照入境香港，双重国籍人士或不再获领事协助。 CGTN
BNO护照入境香港 双重国籍人士或不再获英领事协助
即时国际
8小时前
美斯印度行酿骚乱 8万球迷无法看见怒毁球场喊「回水」
00:39
美斯印度行酿骚乱 8万球迷无法看见怒毁球场喊「回水」
即时国际
10小时前
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
影视圈
16小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
20小时前
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
影视圈
8小时前
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
01:19
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
即时国际
17小时前
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
影视圈
18小时前
陈伟霆认已与超模何穗结婚！10月无预警宣布诞子 首谈秘婚生子：我们在一起很多年
陈伟霆认已与超模何穗结婚！10月无预警宣布诞子 首谈秘婚生子：我们在一起很多年
影视圈
10小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT