港超联｜港超联头段班大战 杰志作客2:1险胜高力北区坐稳榜首

香港超级联赛昨日上演第11周赛事，由高力北区主场迎战𠎀志，最终𠎀志下半场由利安度和阿祖安分别攻入一球，虽然北区有格连特在尾段攻入一球，但无阻𠎀志以2:1击败北区，坐稳榜首之位。

𠎀志2:1险胜高力北区 放假前拉开榜首差距

港超联昨日上演榜首大战，由位列第二的高力北区对上榜首的𠎀志，一开波双方就已经不断制造机会，但𠎀志在15分钟先对北区构成威胁，杰志传球到北区禁区内李瀚颢出营挡出皮球，惟皮球落入利安度脚下并施射可惜偏出，之后17分钟神田梦实开出罚球造成禁区混战，利亚拿顶球但李瀚颢挡出拍向门柱弹出，阿祖安再接应祖连奴传中劲射高出，之后双方虽互有攻势，但都未能先开记录，半场以0:0返回更衣室。

但到下半场𠎀志开始进入状态，58分钟先有利安度从右路起脚劲射，皮球射中门柱弹入龙门，为𠎀志以1:0先开记录，之后65分钟慈英右路施射李瀚颢扑出，但落点不远阿祖安上前补射入网为𠎀志以2:0扩大优势，北区78分钟迎来机会，由格连特接应云尼素斯传中撞入追成 1:2，可惜之后未再有进帐，最终𠎀志以2:1险胜高力北区，𠎀志放假前以7分差距坐稳榜首之位。

𠎀志放假前以7分差距坐稳榜首之位。魏国谦摄

慈英获本场最佳球员。魏国谦摄

慈英获本场最佳球员 盼能保持健康展现更高水准

今场小将慈英荣获本场最佳球员，被问到在经历伤患回归后是否会视此为一个奖励时，他直言并不会，并指出他对自己的要求很高，但目前认为自己并未做到应有的水平，他说：「我受过很多很多伤，而且我觉得我的表现还没有达到我真正应有的水准。当然，今天还不错，我上场后也许改变了比赛的走向，但是我仍然对自己有更高的期望。希望从现在开始，我能保持健康避免伤病，然后继续努力前进。」慈英今次亦入选港队出战省港杯的51人初选大名单，他亦希望赢得位置但若不能也会尽可能继续展现实力。

而杰志主帅卡迪朗表示今场比赛的表现不错，展现出求胜的决心，而今年新的球季𠎀志表现相当亮眼，卡迪朗重申并不留意积分榜，并表示希望之后能继续进步，他说：「希望能继续进步。正如我所说，排名并不重要。赛季初，我的目标是缩小与强队的差距，因为去年我们落后了12分。我想缩小这个差距，而且我觉得离目标还很近。对我来说，这是一场重要的比赛。而且，我们每天都在进步。我认为我们今天做得很好。这场比赛踢得很艰难，因为风很大，场地条件也不太好。所以我们必须在比赛中不断成长。我认为我们做到了。」

记者/摄影：魏国谦