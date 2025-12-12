Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联「瘦身」见成效 薪酬支出创2020以来新低

足球世界
更新时间：20:49 2025-12-12 HKT
发布时间：20:49 2025-12-12 HKT

曼联的改革初见成效！根据球会周二公布的最新季度财政报告，在拉克特利夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）主导的架构重组，以及将「福仔」拉舒福特（Marcus Rashford）和查顿辛祖（Jadon Sancho）等高薪球员外借后，球队在2025-26财政年度第一季度的薪酬支出，已大幅降至7360万镑(约7亿6690万港元)，创下自2020年以来同期新低。

两轮裁员 外借高薪球员

报告显示，曼联的薪酬总额由去年同期的8020万镑，下降至本季的7360万镑。这主要归功于新管理层的「节流」措施。过去一年，拉克特利夫爵士推行了两轮裁员，在球会内部削减了多达450个职位。与此同时，球会亦成功将两位薪酬最高的球员拉舒福特和辛祖，分别外借至巴塞隆拿及阿士东维拉，合约涵盖了他们合约薪金的大部分，大大减轻了球会的财政负担。

失欧洲赛席位总收入下跌

然而，报告亦显示，由于鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）带领的球队未能取得欧洲赛资格，加上在奥脱福主场的比赛场次减少，球会的总收入与去年同期相比有所下跌。此外，在与区块链平台Tezos每年价值超过2000万英镑的训练球衣赞助合约结束后，球会的商业收入亦受到影响。

薪酬占比下降 财政更健康

尽管总收入下降，但得益于薪酬支出的减少，曼联的「薪酬与收入比率」反而更为健康，由去年同期的56%，下降至本季的52.5%，显示球会的财政纪律在新的管理架构下正逐步改善。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
2小时前
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
时事热话
6小时前
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
4小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
2025-12-11 20:33 HKT
03:20
警国安处首引用非法操练罪拘9男 检大量武器及爆炸品 揭新蒲岗工厦单位变军事训练场
突发
4小时前
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
13小时前
《全民造星VI》决赛撼无线颁奖礼！最年轻TVB视帝得主强势加盟做评判 网民：唔意外
《全民造星VI》决赛撼无线颁奖礼！最年轻TVB视帝得主强势加盟做评判 网民：唔意外
影视圈
6小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
13小时前
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
饮食
2025-12-11 18:48 HKT