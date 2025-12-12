英超｜曼联「瘦身」见成效 薪酬支出创2020以来新低

曼联的改革初见成效！根据球会周二公布的最新季度财政报告，在拉克特利夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）主导的架构重组，以及将「福仔」拉舒福特（Marcus Rashford）和查顿辛祖（Jadon Sancho）等高薪球员外借后，球队在2025-26财政年度第一季度的薪酬支出，已大幅降至7360万镑(约7亿6690万港元)，创下自2020年以来同期新低。

两轮裁员 外借高薪球员

报告显示，曼联的薪酬总额由去年同期的8020万镑，下降至本季的7360万镑。这主要归功于新管理层的「节流」措施。过去一年，拉克特利夫爵士推行了两轮裁员，在球会内部削减了多达450个职位。与此同时，球会亦成功将两位薪酬最高的球员拉舒福特和辛祖，分别外借至巴塞隆拿及阿士东维拉，合约涵盖了他们合约薪金的大部分，大大减轻了球会的财政负担。

失欧洲赛席位总收入下跌

然而，报告亦显示，由于鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）带领的球队未能取得欧洲赛资格，加上在奥脱福主场的比赛场次减少，球会的总收入与去年同期相比有所下跌。此外，在与区块链平台Tezos每年价值超过2000万英镑的训练球衣赞助合约结束后，球会的商业收入亦受到影响。

薪酬占比下降 财政更健康

尽管总收入下降，但得益于薪酬支出的减少，曼联的「薪酬与收入比率」反而更为健康，由去年同期的56%，下降至本季的52.5%，显示球会的财政纪律在新的管理架构下正逐步改善。