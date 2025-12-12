英超｜沙拿密会前队长佐敦轩达臣 为赴沙特「掘金」铺路？

埃及前锋穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）与利物浦的关系越闹越僵，英国《太阳报》拍得沙拿日前在伦敦一家高级意大利餐厅密会前红军队长，曾短暂效力沙特联赛的佐敦轩达臣（Jordan Henderson），似乎正为自己的下一步寻求意见，转投中东「掘金」的传闻，甚嚣尘上！

沙拿戴口罩密会轩达臣

据报导，这次「秘密午餐」发生在周三下午，地点是西伦敦车路士区的高级意大利餐厅Scalini。两人为免引人注目，均戴上口罩及帽子，试图保持低调。一名目击者表示：「当我们看到沙拿和轩达臣时，我们都吓呆了。第一个念头就是：『沙拿要去沙特了』。」

目击者称，两人用餐长达90分钟，期间沙拿不断向轩达臣提问，而轩达臣则滔滔不绝地分享经验。很明显轩达臣在向沙拿解释一些事情，而沙拿则听得非常专心，显然在仔细思考他所听到的内容。另一位目击者形容，沙拿在聆听时更不时抚摸胡须，陷入沉思。

向「过来人」取经 离队之心昭然若揭

轩达臣去年夏天曾以1200万镑转投沙特球会伊蒂法克，虽然仅效力五个月便重返欧洲加盟宾福特，但他无疑是对沙特联赛有第一手经验的「过来人」。如今沙拿正与利物浦闹翻，在此敏感时刻与轩达臣密会，其「取经」之心，昭然若揭。

沙特职业联赛首席执行官早前已公开表示「欢迎沙拿的到来」，而据报沙特豪门希拉尔亦已将其列为头号收购目标。