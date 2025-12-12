Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亚冠2｜大埔亚冠2完美谢幕 谢家荣：将胜利献给球迷和居民

足球世界
更新时间：14:31 2025-12-12 HKT
发布时间：14:31 2025-12-12 HKT

大埔门将谢家荣在亚冠杯2谢幕战中表现神勇，多次化解河内公安的攻门，力保不失，助球队以1比0取胜。赛后表示将胜利献给球迷和居民。并且表示会默默做好自己，希望成为港队正选龙门。今日（周五）大埔足球会将本届亚冠二的球衣拍卖，所有收益不扣除任何成本，全数捐出，今晚十二时截止。

亚冠2主场首次零失球加三分 献给球迷的最佳谢幕礼

谢家荣赛后坦言，这是他首次在亚冠杯赛事中保持不失球，而大埔都顺利胜出主场最后一场分组赛，谢幕之战完美落幕。谈到比赛中多次作出扑救，他直言非常享受：「享受令到对方攻不入的感觉。见到自己主场的球迷为我那一下扑救而欢呼，那种感觉是最令我肾上腺素飙升的。」谢家荣表示相信每一位队友的能力，故不觉今场不失球只是自己的功劳，而是全队的合作才能胜出。

早前经历社区不幸事件，谢家荣心情仍受影响，「你好难去完全不理。」他将这场胜利视为送给球迷及居民的一份正能量，「希望可以带到少少正能量给他们。」对于球队背负为香港争取亚洲赛积分的期望，他坦言没有压力，「既然代表得香港，每一场我们都要去争取胜利。」

默默做好自己 盼成港队正选龙门 

近期状态不俗，被问到会否增加其竞逐港队正选门将的信心，谢家荣表现谦逊：「都会睇吓主教练感觉，即系钟唔钟意我，或者究竟我系咪佢心入面𠮶位。所以我觉得就算边个教香港队对我嚟讲都一样。我出场得多啲。或者出咗少啲。对我嚟讲，其实我，我睇得好开。」

同时他表示会不断做好自己，希望成为未来港队教练的首选：「因为我觉得如果你唔用我，我唔会谂点解你唔用我。我就会觉得可能我真系未够好。我真系未够好去令到你去信任我。我唯有自己在港超联赛、亚洲赛、甚或者港队比赛都好。继续装备自己，直到有朝一日，我可以做到你嘅首选。」

同时今日（周五）大埔足球会将本届亚冠二的球衣拍卖，所有球衣均会作简单清洗及附有球员亲笔签名，而所有收益不扣除任何成本，全数捐出，今晚十二时截止。

记者、摄影：廖伟业

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
19小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
6小时前
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
7小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
01:54
星岛独家︱警队刑侦女将郑丽琪等4人晋升助理处长 另有4人晋升总警司
社会
9小时前
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
23小时前
日本青森县外海发生6.9级地震。Ｘ@UN_NERV
日本地震︱青森外海地震规模上调至6.9 深度更浅 海啸警报已解除
即时国际
1小时前
71岁TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
5小时前
港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 被茶位收费吓亲 网民质疑1点未计清楚
港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 被茶位收费吓亲 网民质疑1点未计清楚
饮食
2025-12-11 13:37 HKT
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
23小时前