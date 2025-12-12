欧霸｜伊戈捷西斯88分钟入致胜球 诺定咸森林2：1乌德勒支

诺定咸森林今晨于欧霸作客乌德勒支，于88分钟攻入致胜球，以2：1击败对手。森林目前以11分排第11位，赫臣奥杜尔（Callum Hudson-Odoi）赛后直言，「希望可以一路杀入决赛」。

森林于下半场52分钟打开纪录，卡利穆恩度（Arnaud Kalimuendo）于左路K角位突破，在两名守将中间穿过之后，乌德勒支另一守将想解围时，将球踢落卡利穆恩度身上再弹前，这样令后者变成单刀，他起左脚射破乌德勒支门将巴卡斯（Vasilis Barkas）的十指关。乌德勒支于73分钟扳平，一次罚球攻势，森林走甩埋兵远柱的云达贺恩（Mike van der Hoorn），后者头槌破网。

赫臣奥杜尔希望球队可以一路杀入决赛。路透社

戴治上任后，森林有起色。路透社

诺定咸森林作客以2：1击败乌德勒支。路透社

但最终森林全取3分，他们于88分钟攻入致胜球，丹尼杜耶（Dan Ndoye）接应左路传中头槌攻门被挡出，伊戈捷西斯（Igor Jesus）补射入网。最终森林以2：1击败乌德勒支，以3胜2和1负得11分，排在第11位。乌德勒支则以1和5负得1分排在第32位。

赫臣奥杜尔：希望一路杀入决赛

赫臣奥杜尔赛后表示：「今场很困难。打开纪录之后，你想保持领先优势，但我们失波了，这是大意失球，但我们之后的回应很好。我们都希望可以一路杀入决赛，并尝试赢下奖杯。这还有漫漫长路，但这仍是我的期望。」