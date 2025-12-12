Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜沙拿欲主场告别势未能如愿 美职加入争逐：他应联络美斯

更新时间：06:28 2025-12-12 HKT
发布时间：06:28 2025-12-12 HKT

穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在利物浦周六主场斗白礼顿后，将离队出战非洲国家杯。这名埃及球星早前扬言，会在晏菲路球场与球迷道别。但据报利物浦不会给予沙拿官方道别的时间，原因是希望保留转会费议价能力。

「向美斯了解他有多享受美职」

继沙特联之后，美职联亦向沙拿招手。美职专员加巴（Don Garber）表示：「如果他决定到美联发展，我们会张开双手欢迎他。他应该联络美斯，联络汤马士梅拿，了解他们有多享受美职。」

继沙特联之后，美职亦向沙拿招手。路透社
沙拿与领队史洛特的关系破裂。路透社
沙拿或许已踢完效力利物浦最后一战。路透社

沙拿或许已踢完效力利物浦最后一战。他在上周末利物浦以3：3赛和列斯联后，对于自己连续3场英超坐冷板表示不满，之后周中的欧联被独留利物浦，无缘随队出征国际米兰。利物浦本周六将于英超主场迎战白礼顿，在沙拿的逼宫发言中，曾提及该仗的打算：「我跟家人说，叫他们来看对白礼顿的比赛。我不知道会否上阵，但我会享受那场比赛，因为我不知道接下来会发生什么。我会在晏菲路向球迷道别，然后去踢非洲杯。」 

红军欲保留转会费议价能力

但《每日电讯报》指出，利物浦不准备如沙拿所愿，给予他官方道别的时间。原因是利物浦希望「在未来任何潜在收购，守住转会费议价能力」。若果有任何道别仪式，会给予潜在买家「沙拿必走」的印象，削弱他们的议价能力。

