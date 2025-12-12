非洲杯｜喀麦隆内讧！教练拒被炒、两套大军名单 伊度奥被轰「自恋狂」

即将出战非洲国家杯的喀麦隆，上演激烈内讧。教练拒被炒、两套大军名单，足总会长伊度奥（Samuel Eto'o）更被指控为了其「入球王」纪录不被打破，指使新帅将阿布巴卡（Vincent Aboubakar）剔出大军名单，后者只差12球超越伊度奥。

伊度奥2021年当选喀麦隆足总会长。据《每日邮报》报道，伊度奥亲自告知由2024年起执教的马克拜耶斯（Marc Brys）已被解雇。但拜耶斯拒绝被炒，并指自己的合约仍然有效，到2026年12月才完结。

伊度奥被指怕入球王纪录被破，将阿布巴卡剔出大军名单。美联社

伊度奥2021年当选喀麦隆足总会长。美职社

伊度奥被轰「自恋狂」。美联社

怕入球王纪录被破 剔走阿布巴卡

但喀麦隆足总一于少理，公布以大卫柏古（David Pagou） 接掌帅位，并于12月1日公布征战非洲国家杯的大军名单。但名单之一，多名星将没有获选，包括曼联门将奥拿拿（Andre Onana）、前拜仁慕尼黑前锋祖普莫亭（Eric Choupo-Moting）以及另一尖刀阿布巴卡。根据《太阳报》指，阿布巴卡只差12球，便会超越伊度奥成为喀麦隆入球王，这成为阿布巴卡被排除在外的原因。

「被炒」教练公布另一大军名单

拜耶斯拒绝被炒，并于昨日公布另一套大军名单，将上述3名主将重新纳入名单之中。他炮轰伊度奥自恋：「他由一开始的目标就是要尽快赶走我。伊度奥将星将和领袖剔出名单，当然这是他做的决定。你怎可能在没有世界级门将下出战非洲杯？没有阿布巴卡？难以置信，但我不感到意外，这决定来自一名认为自己最好的自恋狂。」