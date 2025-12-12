Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│传曼联已向沙治奥拉莫斯送上报价 11年前临门「挞Q」红魔终有望得到心头好

足球世界
更新时间：00:02 2025-12-12 HKT
发布时间：11:30 2025-12-12 HKT

英国、西班牙和美国多间媒体报导，曼联已向已离开墨超球队蒙特雷的沙治奥拉莫斯送上报导，后者亦有意接及红魔的邀请，回归欧洲球坛首战英超。这名39岁西班牙老将于2015年曾接近加盟曼联，可是他最终决定与皇家马德里续约令交易告吹，如今时隔11年终有望入魔。

曼联已向拉莫斯送上报价

今年初加盟蒙特雷的沙治奥拉莫斯，决定在季尾约满后离开球队，有意重返欧洲球坛。西班牙媒体《Fichajes》报导，这名前西班牙国脚中届收到多份聘约，来自世界各地，其中一份是英超曼联。消息指红魔在重建过程中，希望签下一位经验丰富，可以即时增强实力的中坚，相中了回复自由身的拉莫斯，认为他可以帮助球队。

开短期合约+优厚条件

而英国《曼彻斯特晚报》指，红魔提供一份短期合约，附上极具吸引力的条款，包括优厚薪金和承诺给予主力位置。有知情人士透露，拉莫斯在手上众多聘约中，认为曼联的邀请最吸引，有意拣选曼彻斯特为职业生涯下一站。

11年前曾接近加盟曼联

如果成事，红魔就一圆11年前的梦想，与沙治奥拉莫斯合作。曼联于2015年曾出价斟介此子，双方接近成事阶段，可惜他最终接受皇马的续约邀请留低，2年前他曾经表示：「我真的接近加盟曼联，我爸爸是他们的球迷，但我决定留在属于我的地立，即皇马。」

