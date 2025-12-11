欧联│加比尔捷西斯养伤11个月复出即入局 阿仙奴锋线储齐两套阵容

阿仙奴在周三欧联作客3:0大胜布鲁日，两位副选锋线马度基(Noni Madueke)和加比尔马天尼利(Gabriel Martinelli)包办入球，但球队更高兴是前锋加比尔捷西斯(Gabriel Jesus)养伤11个月后复出，并立即有好表现，一次射门中眉差点收录入球。而随住这名28岁巴西前锋回归，枪手锋线每个位置至少有2名球员可供选择，而且正、副选都有入球能力，领队阿迪达对此直言十分满意。

马度基、马天尼利包办入球

对比上轮英超不敌阿士东维拉，阿仙奴今仗在正选阵容共作出5个变动，锋线三叉戟更全数换人，由马度基、马天尼利和约基利斯出任。马度基最终梅开二度，马天尼利就射入世界波埋斋，不负所托助枪手成为欧联联赛阶段唯一6战全胜之师。

加比尔捷西斯养伤11个月复出。路透社

加比尔捷西斯回归有好表现。路透社

捷西斯后备上阵28分钟状态佳

而今年1月弄断左膝前十字韧带的巴西前锋加比尔捷西斯，养伤11个月后复出。他后备出场28分钟有不俗表现，3次射门都具威胁，2次要对方门将扑救，另1次则中眉，还有1次关键传球和2次对抗成功，甫回归即展现良好的状态。此子矢言：「能够回归，我非常高兴和非常满意。而且我找到了触球、跑位和控球的感觉，要感谢上帝。能够走出球场，和队友一起踢球，真的非常高兴。」

捷西斯、约基利斯轮换

捷西斯回归，可与约基利斯轮流出任中锋，枪手在锋线每个位置至少2人选择。右翼有布卡约沙卡和马度基；左翼则有李安度杜沙特及马天尼利；进攻中场就有马田奥迪加特和伊比尔治伊斯，另外尚有前场多面手米基尔马连奴和养伤中的夏维斯，阿仙奴要应付多条战线都绰绰有余，领队阿迪达亦满意道：「我们的锋线有多名球员回归，大家可以见到在他们回来后，实力提升了很多。捷西甲和约基利斯之间的差异很大，有这样2名风格不同的球员，是件好事。我们连续10场比赛，都是相隔3日去踢，所以要用尽每一位球员。」