欧联│皇马输波施丹观赛惹猜测 沙比阿朗素仍获球员支持 「我会带队扭转局面﹗」

足球世界
更新时间：10:50 2025-12-11 HKT
发布时间：10:50 2025-12-11 HKT

皇家马德里周三欧联主场1:2倒输予曼城，各赛事已2连败，赛前曾传出如果今仗再吃闷棍，教练沙比阿朗素就会乌纱不保，恰巧曾2度执教球队的名将施丹入场观战，令人猜测他将会接手球队。然而包括中场大将祖迪比宁咸在内多位银河舰队战将立即发声表示支持阿朗素，后者亦指有信心带队扭转局面，媒体亦透露球会暂时无意换帅。

皇马近8场仅2胜3和3负

今场皇马凭巴西锋将洛迪高高斯的入球，于28分钟先开纪录，可是球队于7分钟后被追平，曼城守将尼高奥莱利门前补射破网。到43分钟，皇马中坚鲁迪格在禁绝内拉跌客军中锋艾宁夏兰特，球证杜宾翻看VAR后判罚12码，夏兰特亲自操刀中鹄反超前2:1，最终以相同比赛取胜。

施丹入场观赛惹猜测

连同刚轮西甲主场净吞切尔达2蛋，银河舰队各赛事2连败，更重要是2场败仗都在班拿贝球场录得。他们在过去8场所有比赛仅得2胜3和3负，走势每况愈下，赛前传出今仗若有任何差池，本季在上任的沙比阿朗素就会乌纱不保，而之前2次执教球会共取得3个欧联冠军和2个西甲锦标的施丹，今仗与太太在包厢内观赛，随即引起他接手球队的猜想。

比宁咸、高图尔斯撑阿朗素

不过多位皇马球员赛后立即出来护帅，中场祖迪比宁咸矢言：「球员们百分百支持教练，他非常出色，我个人和他关系很多，我知道很多队友和他的关系也不错。说实话，最近几场比赛没有人消极怠工，没有人把怨发牢骚，大家都会继续奋斗。」门将泰拔高图尔斯亦表示：「今场我们证明了我们是支持教练的，大家都拚尽了全力。」入球功臣洛迪高亦附和道：「外界有很多说法，有人试图制造事端，但我们会团结一起，支持教练。」

传高层暂无意换帅

西班牙《科贝电台》亦指皇马高层暂无意换帅，阿朗素亦表示会亲手扭转局面：「我可以负责地说，我确定球队可以扭转局面。结果的确令人揪心，但比赛有些阶段踢得不错，亦有些可以改进的地立，今仗总体是积极的。」

