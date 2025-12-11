欧联｜阿仙奴作客3：0击败布鲁日 6战全胜续排榜首

阿仙奴今晨于欧联作客布鲁日，凭马度基（Noni Madueke）梅开二度下，以3：0击败对手。阿仙奴欧联6战全胜，以18分排榜首，领先次席的拜仁慕尼黑3分。

阿仙奴后防伤兵潮下，今场要以中场基斯甸洛加特（Christian Norgaard）担任中坚。至于布鲁日，两日前才炒教练，由莱高（Ivan Leko）回巢执教。「兵工厂」于25分钟打开纪录，马度基于中路突围，扭过一名敌将后带到禁区顶对出起左脚，皮球直飞死角擦眉入。客军防线于上半场中后段受压，布鲁日4次攻门中目标，阿仙奴多得门将大卫拉耶（David Raya）左飞右扑力保不失。阿仙奴半场领先1：0。

阿仙奴作客以3：0击败布鲁日。

阿迪达派小将马利施文上阵，他年仅16岁103日。

马度基梅开二度。

加比尔捷西斯复出。

阿仙奴于下半场开赛不久便拉开比数；47分钟，苏比文迪（Martín Zubimendi）在左路传中，皮球笠过门将飞向远柱，门前的马度基顶入，个人梅开二度。56分钟，加比尔马天尼利（Gabriel Martinelli）于左路边线推入大位，于K角位附近起脚射远柱死角入网。兵工厂最终以3：0击败布鲁日，欧联6战全胜得18分排榜首。布鲁日则以1胜1和4负得4分排第31位。

值得一提的是，自1月起养伤的阿仙奴前锋加比尔捷西斯（Gabriel Jesus）复出，于63分钟入替约基利斯（Viktor Gyökeres）。另外，马利施文（Marli Salmon）于83分钟后备上阵，以16岁103日之龄，成为欧联史上第6年轻上阵球员。