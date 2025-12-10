Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联│车路士4场不胜 未来赛程唔易踢步利物浦后尘现危机？ 马列斯卡：系几担心﹗

足球世界
更新时间：14:37 2025-12-10 HKT
发布时间：14:37 2025-12-10 HKT

车路士在周二欧联作客1:2不敌阿特兰大，将各赛事不胜走势增至4场，与另一英超豪门利物浦一样，只是一瞬之间就从从强势转弱。再者该队未来6仗并不易踢，随时再接连失分，该队领队马列斯卡(Enzo Maresca)坦言球队走势的确令人担心。

无预兆下突然陷困境

由10月尾至11月底，车路士一度于各赛事收录5胜1和的强势，手下败仗包括热刺和巴塞隆拿两支豪门。然而他们像利物浦一样，在无预兆下突然急转直下，由12月1日英超主场1:1赛和阿仙奴开始，紧接于联赛又作客1:3负列斯联，刚轮造访般尼茅夫则互交白卷，今仗欧联远征阿特兰大在先入一球下，倒输1:2，近4场各赛事仅得2和2负。

未来6场赛程唔易踢

蓝狮在未来6场各赛事中，只有一场面对「Big6」球队，就是最后一轮作客曼城，但其余多场比赛都并不易踢，包括12月20日联赛作客纽卡素，他们所有比赛近4次造访圣占士公园全败；12月27日主场对目前气势如虹已升至积分榜第3位的阿士东维拉，失分机会亦大。

马列斯卡：4场得2分要担心

该队领队马列斯卡坦言对球队情况感到担心：「我们每2日就要踢一场比赛，状态看起来有些挣扎。说实话，4场比赛只拿到2分(2和2负)，确实有点担心。这并非我们的期望，必须要做得更好。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
4小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
21小时前
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
02:17
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
即时国际
7小时前
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
影视圈
5小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
2025-12-09 14:39 HKT
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
生活百科
23小时前
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
饮食
20小时前
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
影视圈
4小时前
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
2025-12-08 16:19 HKT
「前星梦一哥」变名医？杭州医院妙手回春宣传单疯传 网民热讨：何事落到这收场
影视圈
16小时前