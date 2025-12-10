欧联│车路士4场不胜 未来赛程唔易踢步利物浦后尘现危机？ 马列斯卡：系几担心﹗

车路士在周二欧联作客1:2不敌阿特兰大，将各赛事不胜走势增至4场，与另一英超豪门利物浦一样，只是一瞬之间就从从强势转弱。再者该队未来6仗并不易踢，随时再接连失分，该队领队马列斯卡(Enzo Maresca)坦言球队走势的确令人担心。

无预兆下突然陷困境

由10月尾至11月底，车路士一度于各赛事收录5胜1和的强势，手下败仗包括热刺和巴塞隆拿两支豪门。然而他们像利物浦一样，在无预兆下突然急转直下，由12月1日英超主场1:1赛和阿仙奴开始，紧接于联赛又作客1:3负列斯联，刚轮造访般尼茅夫则互交白卷，今仗欧联远征阿特兰大在先入一球下，倒输1:2，近4场各赛事仅得2和2负。

未来6场赛程唔易踢

蓝狮在未来6场各赛事中，只有一场面对「Big6」球队，就是最后一轮作客曼城，但其余多场比赛都并不易踢，包括12月20日联赛作客纽卡素，他们所有比赛近4次造访圣占士公园全败；12月27日主场对目前气势如虹已升至积分榜第3位的阿士东维拉，失分机会亦大。

马列斯卡：4场得2分要担心

该队领队马列斯卡坦言对球队情况感到担心：「我们每2日就要踢一场比赛，状态看起来有些挣扎。说实话，4场比赛只拿到2分(2和2负)，确实有点担心。这并非我们的期望，必须要做得更好。」