欧联│史洛特暗示愿与沙拿和谈 前提要此子先做两件事

利物浦领队史洛特以强硬手段回应批评自己的攻击皇牌穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)，将他剔除出昨晚(9日)欧联作客国际米兰的大军名单后，事情似季有转机。这名荷兰籍教头暗示愿与该名埃及锋将展开和谈，但此子如要回归球队一定要跟做足2个步骤，首先要意识到自己有否犯错，以及主动承担责任。

史洛特接受施多夫采访

沙拿在上周日英超赛和列斯联后，公开炮轰球会和领队史洛特，后者周一将他剔出欧联造访国际米兰的大军名单，并表示「我有礼貌但不代表软弱」，强硬回应此子。这名荷兰籍教头领军击败国米后，在场边接受到同乡、名将施多夫的访向，后者率先提及他们希望见到史洛特将沙拿带回队中，并指出任何人在人生中都会犯错，史帅就打蛇随棍上抛出2个处理的步骤：「好，你说任何人都会犯错。首先要让球员知道自己是否有错。其次是我还是他主动承担，这是另一个问题。」

暗示要沙拿先做两件事

施多夫再追问如何得知沙拿是否认错，史洛特就回应：「我没有说过我不会找他交谈，只是现时(指访问)要集中今场的球员。而施多夫之后总结指当一名球员无论任何原因，无论对错而受伤害时，球队、球会和教练要应该迈出一步，为他打开一扇门，了解发生什么事，史帅回应这是你的观点，但两人随后相视一笑，意味他认同施多夫的分析和说法，愿意沙拿和谈解决问题。